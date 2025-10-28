Jusqu'à quel âge les enfants nés en 2022 et après vont-ils vivre ? On a la réponse et c'est très vieux

Une étude de l'Insee a établi un scénario des projections de population. On sait que les personnes nées en 2022 vivront plus longtemps que les précédentes générations.

Déterminer l'espérance de vie d'une génération entière ? C'est tout fait possible selon l'Insee, grâce aux données dispinibles et à une série d'hypothèses sur l'évolution de la mortalité dans les années futures. Les chercheurs établissent ensuite un scénario central des projections de population qui prolonge les tendances récentes.

Premier éléments : la durée de vie augmente de génération en génération. Les femmes et les hommes âgés de 65 ans en 2022 vivraient en moyenne jusqu'à respectivement 89 ans et 86 ans. Plus la génération est ancienne, et plus l'espérance de vie est faible : les femmes nées en 1900 n'ont vécu en moyenne que 56 ans et les hommes 48 ans. L'espérance de vie progresse donc, selon le scénario central des projections, de 37 ans pour les femmes et de 42 ans pour les hommes entre la génération née en 1900 et celle née en 2022.

Et pour les enfants nés en 2022 ou après ? Selon le scénario central des projections de population, les filles nées à partir de cette date devraient vivre en moyenne 93 ans et les garçons 90 ans. Une fois ces âges donnés, quelques remarques de méthodologie s'imposent néanmoins.

D'abord, la progression de l'espérance de vie ralentirait nettement dans le monde et en France selon plusieurs études dont une récente publiée par l'Ined. Les incertitudes sont nombreuses sur l'impact des maladies ou cancers précoces, de plus en plus nombreux comme l'a récemment rappelé Le Monde, les polluants et les PFAS dans lesquels évoluent les jeunes générations.

Des biais sont aussi possibles : l'âge moyen au décès est évidemment aisé à observer chez les personnes âgées, mais le flou s'accroît pour les plus jeunes. En effet, les chercheurs ont plus de facilité à établir la durée de vie moyenne des personnes nées en 1900 car celles-ci sont tous décédés. Pour les âges non encore atteints, l'âge de décès est estimé grâce à des projections, fondées sur des hypothèses qui définissent différents scénarios autour d'un scénario central.

Il faut noter que la probabilité d'atteindre un âge donné a aussi très fortement augmenté : 87% des femmes nées en 1940 ont atteint l'âge de 45 ans, 96% de celles nées en 1970 ont atteint cet âge et, selon les scénarios, entre 98% et 99% des filles nées en 2022 l'atteindraient. Enfin, 6% des femmes et 2% des hommes nés en 1940 pourraient devenir centenaires. Cette estimation est difficilement établie pour les générations nées en 2022, tant les écarts entre les scénarios bas et haut sont importants.