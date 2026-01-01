Connaissez-vous la "procédure d'amitié rapide" ? Une technique de parents pour créer une relation plus forte avec leurs enfants

Comment améliorer la relation avec nos enfants lorsqu'on est parent ? Un groupe de psychologues de l'Université d'Amsterdam ont quelques réponses très claires.

Voici une expérience basée sur des recherches psychologiques démontrant que se sentir aimé par ses parents est crucial. Des chercheurs de l'Université d'Amsterdam l'ont mise en place en s'inspirant de précédentes études, menées par d'autres chercheurs sur des adultes, qui démontrent que poser les bonnes questions peut rapprocher les gens. Connue sous le nom de "procédure d'amitié rapide", cette méthode a fait le tour du monde.

En quoi consiste elle ? Deux interlocuteurs adultes se posent mutuellement des questions personnelles profondes et stimulantes. Pourquoi ? Tout simplement pour s'encourager à révéler ses sentiments les plus profonds et à créer un lien solide. Eddie Brummelman, psychologue du développement et social à l'Université d'Amsterdam, et ses collègues, ont voulu tester cette méthode sur des enfants de 8 à 13 ans ainsi que leurs parents. Ils ont listé 14 questions que les parents poseraient à leurs enfants pour qu'ils se sentent plus aimés.

L'expérience fonctionne seulement si les questions choisies sont assez profondes pour stimuler les sentiments des enfants, leur demander des préférences de goûts banals n'aurait pas le même effet. Voici des exemples de questions pertinentes posées aux enfants : "Si tu pouvais voyager n'importe où dans le monde, dans quel pays irais-tu et pourquoi ?" ; "Quelle est la chose la plus étrange qui te soit arrivée ?" ; "Quand as-tu ressenti de la solitude pour la dernière fois ?" ; "Qu'est-ce qui t'as fait ressentir cela ?" La conversation dure au total neuf minutes.

Mère et fille qui discutent © 123rf

Avant et après les conversations, les enfants ont répondu à des questionnaires pour évaluer l'évolution de leurs sentiments d'amour et de soutien. Le résultat est clair : les évaluations des enfants se sont nettement améliorées après la conversation, prouvant que le processus a effectivement renforcé leur sentiment d'être aimés. Le psychologue a constaté que certaines interactions étaient profondément émouvantes : "J'en ai eu la chair de poule". Il a également observé que "les conversations étaient très enrichissantes" avec des sujets "dont les gens n'auraient pas l'habitude de parler".

Les sujets négatifs ou douloureux sont pourtant essentiels afin d'encourager les membres de la famille à exprimer leurs peurs et leurs vulnérabilités. "Parents et enfants ne se contentent plus de parler de loisirs ou de travail, mais abordent des sujets comme la mort", a-t-il déclaré. De manière générale, cette expérience procure du bonheur et plus précisément des sensations agréables comme l'euphorie, qui proviennent du système opioïde du cerveau. Lorsque ce système est activé il produit ces sensations en sécrétant des substances chimiques appelées endorphines. Il fait naître également un sentiment de lien social et d'attachement émotionnel.

Le psychologue Eddie Brummelman rappelle "que les parents ne sont pas les seuls à poser des questions ; donnez à votre enfant l'occasion de poser des questions et d'y répondre honnêtement. Il incite les parents à adopter "une attitude d'égalité et de confiance", et à ne pas hésiter "à aborder des sujets susceptibles de susciter des émotions négatives."