Que sait-on du nouvel album de Shakira ?

La chanteuse Shakira annonce la sortie prochaine d'un album intitulé "Las mujeres ya no lloran", après sept ans d'absence.

Après sept ans d'absence, Shakira annonce son grand retour. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse colombienne dévoile le nom, la pochette et la date de sortie de son prochain projet, intitulé Las mujeres ya no lloran, Les femmes ne pleurent plus en français. Ce douzième disque, qui succède à El Dorado paru en 2017, est attendu dans les bacs le 22 mars prochain.

"Mon nouvel album, qui sort le 22 mars, je l'ai créé avec vous tous, ma meute de louves qui ont été là pour moi à chaque étape. La création de cette œuvre a été un processus alchimique. En écrivant chaque chanson, je me reconstruisais. En les chantant, mes larmes se sont transformées en diamants et ma vulnérabilité en force", écrit l'artiste sur Instagram en légende de différentes pochettes. Cet album de Shakira comptera huit titres inédits, en plus des singles déjà parus, comme El Jefe avec Fuerza Regida, Copa Vacía avec Manuel Turizo, Acróstico ou TQG.

Ces derniers mois, Shakira avait plutôt fait les gros titres pour ses démêlés avec la justice espagnole, qui l'accuse de fraude fiscale. La chanteuse a été condamnée en novembre 2023 à 7,3 millions d'euros d'amende, soit 50% du montant de la fraude estimée à près de 14,5 millions d'euros. La même semaine, elle avait dû verser 6,6 millions d'euros de plus en août dans le cadre d'une autre procédure pour les mêmes motifs.