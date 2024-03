"Jusqu'au dernier" des Enfoirés : les paroles de l'hymne 2024, reflet des difficultés des Restos

"Les Enfoirés, Jusqu'au dernier" : pour l'édition 2024, la nouvelle chanson des Enfoirés marque le 35 anniversaire du show. Et ses paroles les lourdes difficultés que rencontre l'association...

"Le seul restaurant qui risque de fermer malgré 30 millions de repas en plus." C'est l'introduction inquiétante du clip de Jusqu'au dernier, hymne 2024 de la troupe des Enfoirés. Une chanson sortie en décembre dernier, accompagnée d'une vidéo publiée en février, quelques jours avant la diffusion du concert sur TF1, ce vendredi 1er mars à partir de 21h10. Une quarantaine d'artistes, sportifs, acteurs ou humoristes seront de nouveau sur scène et reprendront donc, entre autres, leur single 2024.

Le morceau Jusqu'au dernier, chanté par Les Enfoirés, a été écrit par le chanteur Ycare, qui l'a composé avec Patrick Bruel, le tout arrangé par Mathieu Mendès, puis enregistré et mixé au Studio 'Hauts de Gammes' par Thierry "Tyty" Blanchard, expliquait récemment la troupe sur son compte Instagram.

Des paroles qui reflètent aussi les difficultés des Restos

"Tu reviens comme l'hiver ; Nous on te voudrait pépère ; Au chaud dans ta maison ; Si c'est vrai qu'on s'amuse ; Les années nous accusent ; D'une énième chanson (...) On a tout essayé ; Ou presque ; Ou presque, encore allez ;

Alors on va crier ; Qu'on reste ; Nous on reste jusqu'au dernier (...) ; Jusqu'à la fin de la fin ; Jusqu'au dernier refrain", chantent les membres des Enfoirés, de Zazie à Dany Boon, en passant par Vianney, Jennifer, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Antoine Dupont, Vitaa ou Lara Fabian. Et de reprendre l'un des slogans des Restos du Cœur : "35 ans déjà qu'aujourd'hui plus le droit ; D'avoir faim d'avoir froid."

L'introduction du clip, comme les paroles de la chanson de ce Jusqu'au dernier des Enfoirés, reflètent en filigrane les difficultés que rencontrent actuellement les Restos du coeur. L'association a été contrainte de réduire le nombre de personnes accueillies cet hiver, en baissant le niveau de revenu qui donne droit à l'aide alimentaire. Elle ne parvient plus en effet à faire face à l'afflux de demandes d'aide, d'un point de vue logistique, comme financier.

L'association a accueilli 1,3 million de personnes en 2022-2023, contre 1,1 million lors de la période précédente. Et ces derniers mois, son budget pour les achats alimentaires, redistribués ensuite gratuitement aux bénéficiaires, a doublé à cause de l'inflation. Les Restos avaient lancé un appel en septembre, alertant sur un manque de 35 millions d'euros pour terminer l'année à l'équilibre. Le gouvernement a accordé 10 millions d'euros de subventions supplémentaires à l'association et la famille de Bernard Arnault a offert 10 millions d'euros de plus.

Reste que la survie des Restos du coeur est encore incertaine selon leur président Patrice Douret, qui demande encore un "plan d'urgence alimentaire" au gouvernement : "Nous avons vraiment besoin de continuer à être soutenus", déclarait-il fin 2023. De quoi aller chercher les dons jusqu'au dernier au moment au moment où les Enfoirés reviennent à l'écran.