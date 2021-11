NRJ Music Awards 2021 : palmarès, polémique... Le récap' de la soirée

NMA 2021. Après les NRJ Music Awards 2021, qui se tenaient dans la soirée du samedi 20 novembre, une polémique concernant le rappeur Naps accusé de viol a émergé sur les réseaux sociaux.

Les NRJ Music Awards ont eu lieu samedi 20 novembre 2021, au Palais des festivals et des congrès de Cannes. La soirée était présentée par Nikos Aliagas et diffusée sur TF1 et NRJ à partir de 21h10 et récompensait, comme chaque année, les artistes ayant marqué l'année. Cette année, de nombreux artistes avaient répondu présents aux NMA, notamment Adele, Ed Sheeran et Coldplay. Les artistes étaient nommés dans 14 catégories différentes, départagées par le vote du public.

Une polémique a émergé sur les réseaux sociaux après que Naps ait reçu l'award de la Révélation francophone de l'année. Le rappeur marseillais est actuellement visé par une accusation de viol. Vitaa & Slimane, Ed Sheeran, Coldplay... Découvrez les grands gagnants de cette soirée des NRJ Music Awards 2021.

Au fur et à mesure que la soirée avance sur TF1 et NRJ, les trophées pleuvent aux NMA. Les artistes des NRJ Music Awards 20210 étaient nommés dans quatorze catégories, dont les gagnants ont été dévoilés tout au long de la soirée. Voici la liste des artistes vainqueurs 2021 enrichie tout au long de la soirée :

Collaboration francophone de l'année : Amel Bent & Hatik - 1, 2, 3

Collaboration internationale de l'année : Coldplay et BTS - My Universe

Artiste masculin international de l'année : Ed Sheeran

Artiste féminine internationale de l'année : Dua Lipa

DJ de l'année : DJ Snake

Duo/groupe francophone de l'année : Vitaa et Slimane

Duo/groupe international de l'année : Coldplay

Artiste féminine francophone de l'année : Eva

Artiste masculin francophone de l'année : Dadju

Clip de l'année : Vitaa et Slimane - De l'Or

De l'Or Révélation francophone de l'année : Naps

Révélation internationale de l'année : Olivia Rodrigo

Chanson internationale de l'année : Bad Habits - Ed Sheeran

Chanson francophone de l'année : Evidemment - Kendji Girac

