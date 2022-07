NRJ Music Awards 2022 : la date de la cérémonie de TF1 dévoilée

NMA 2022. La 24ème édition des NRJ Music Awards, traditionnelle cérémonie de TF1 et NRJ, aura lieu à Cannes, en novembre.

Les NRJ Music Awards 2022 ont désormais une date ! Dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi 13 juillet, TF1 et NRJ annoncent que la traditionnelle cérémonie de remise de prix se tiendra le vendredi 18 novembre, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Un événement qui sera, comme chaque année, présenté par Nikos Aliagas et diffusé en direct sur TF1 et NRJ dès 21h10.

Un retour à Cannes pour la cérémonie donc, qui avait vu sa toute première édition, en 2000, organisée dans le même célèbre Palais des Festivals et des Congrès. TF1 et NRJ font d'ailleurs savoir que l'événement s'y tiendra (au moins) jusqu'en 2024. Aussi, la liste des nominations pour ces NMA 2022 sera communiquée par les organisateurs début octobre, pour être ensuite soumise aux votes des internautes.