NRJ Music Awards 2022 : Orelsan et Angèle gagnants... Le palmarès

La 24ᵉ édition des NRJ Music Awards 2022 a eu lieu vendredi 18 novembre 2022, en direct du Palais des festivals et des congrès de Cannes. La cérémonie, présentée par Camille Combal, ont récompensé les artistes qui ont marqué l'année 2022. Angèle, Lujipeka, Lady Gaga ou encore M.Pokora ont remporté un précieux trophée.

Le chanteur Renaud s'est vu remettre un NRJ Music Award d'honneur pour l'ensemble de son œuvre, tandis que Jenifer a, elle aussi, reçu un prix d'honneur pour fêter ses vingt ans de carrière. Avec respectivement trois et deux trophées, Bigflo & Oli et Orelsan sont les grands gagnants de cette soirée. Au niveau international, Ed Sheeran et Harry Styles, qui n'étaient pas présents, ont aussi remporté plusieurs victoires.

Révélation francophone : Lujipeka

Révélation internationale : Sofia Carson

Artiste féminine francophone : Angèle

Artiste féminine internationale : Lady Gaga

Artiste masculin francophone : Orelsan

Artiste masculin international : Ed Sheeran

Chanson internationale : As It Was - Harry Styles

Collaboration francophone : Bigflo & Oli feat. Julien Doré - Coup de Vieux

Collaboration internationale : Camila Cabello feat. Ed Sheeran - Bam Bam

Groupe/duo francophone : Bigflo & Oli

Groupe/duo international : Imagine Dragons

Clip francophone : Coup de Vieux - Bigflo & Oli feat. Julien Doré

Clip international : As It Was - Harry Styles

DJ : David Guetta

Social hit : Tout va bien - Alonzo feat. Ninho & Naps

Reprise/adaptation : Suavemente - Soolking

Tournée francophone : Orelsan

Chanson francophone : Qui on est - M. Pokora

Les catégories des NRJ Music Awards

Pour son édition 2022, les NRJ Music Awards comptaient donc quatre catégories supplémentaires, qui s'ajoutaient à celles déjà connues les années précédentes. Au total, les artistes ont été récompensés dans 18 catégories, dont les quatre inédites que sont :

Clip francophone et Clip international : ces catégories ont été dissociées ;

Social Hit : récompense l'artiste qui a émergé grâce aux réseaux sociaux ou médias digitaux ;

Reprise et/ou adaptation ;

Tournée francophone : les NRJ Music Awards soulignent le fait de mettre en valeur le live.

Pourquoi Nikos Aliagas ne présente pas les NRJ Music Awards

La 24ème cérémonie des NRJ Music Awards s'est faite sans son présentateur phare : Nikos Aliagas, blessé, a annoncé qu'il ne pouvait assurer la présentation de la grand-messe de TF1, vendredi 18 novembre 2022. "Chers amis, après une mauvaise chute je me suis blessé samedi sur le prime de la Star Academy, concrètement je ne pourrai pas voyager à Cannes", écrivait alors l'animateur sur Twitter. Il a été remplacé par Camille Combal. Nikos Aliagas manquera les NMA pour la première fois depuis 2009.

Pour la première fois, le public a pu voter pour ses artistes et ses chansons préférés jusqu'au jour de la cérémonie. Les votes ouvraient le lundi 10 octobre à partir de 12 heures et jusqu'à ce midi, date de la cérémonie, 18 novembre. Pour voter, il suffisait de se rendre sur les sites de TF1 et de NRJ ou de voter par SMS au 7 25 25. Il était possible de voter une fois par jour dans chacune des catégories. A noter que les votes dans la catégorie Chanson francophone se sont fait durant la soirée des NRJ Music Awards, via un vote flash en fin de soirée par les téléspectateurs.

Dans un communiqué de presse, publié le 25 octobre, TF1 et NRJ avaient annoncé la liste des artistes qui avaient confirmé leur venue sur scène : David Guetta, Bebe Rexha, Rosalía, Yungblud, Orelsan, Angèle, Bigflo & Oli, Stromae, Clara Luciani, Soprano, Amir, Keen'V, Kendji Girac et M. Pokora ont confirmé leur venue. Après cette première salve d'artistes, d'autres performances avaient été confirmées : Ava Max, Lizzo, Gayle, Aya Nakamura, Damso, Juliette Armanet, Slimane, Izia et Soolking.

Un NRJ Music Awards d'honneur à Renaud

Dans un communiqué de presse diffusé la veille des NRJ Music Awards 2022, TF1 et NRJ avaient annoncé qu'un trophée d'honneur serait remis au chanteur Renaud pour "sa carrière hors normes" et "célébrer l'amour que lui porte le grand public depuis plus de 40 ans." Tremblant, se tenant au pupitre, Renaud a assisté à un hommage en musique de Louane et a remercié les organisateurs de l'événement.