NRJ Music Awards 2020 : Vitaa et Slimane triomphent, le palmarès

NMA 2020. Les NRJ Music Awards ont récompensé les artistes ayant marqué l'année 2020, depuis la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Entre surprises, cris et gestes barrières... Voici le résumé de la soirée diffusée sur TF1.

Vote aux NRJ Music Awards L'essentiel Les NRJ Music Awards ont récompensé les artistes ayant marqué cette année 2020. La cérémonie, organisée par NRJ et TF1, a eu lieu cette année samedi 5 décembre, malgré la situation sanitaire actuelle. Du lundi 26 octobre à partir de 12 heures et jusqu'au 4 décembre 14 heures, le public a pu voter pour ses artistes et titres préférés une fois par jour, dans chacune des quatorze catégories.

Le palmarès des NRJ Music Awards a sacré Aya Nakamura (artiste féminine francophone), Dua Lipa (artiste féminine internationale), Dadju (artiste masculin francophone), The Weeknd (artiste masculin international), Squeezie (révélation francophone), Doja Cat (révélation internationale), Vitaa et Slimane (groupe / duo francophone), BTS (groupe / duo international) et bien d'autres. Retrouvez la liste complète des nominés et des vainqueurs ci-dessous.

Compte tenu des interdictions liées à la pandémie de coronavirus en France, la grande soirée musicale se n'est pas tenue à Cannes comme d'habitude, mais à la Seine Musicale, à Boulogne, près de Paris. La cérémonie n'était d'ailleurs pas diffusée en direct, mais enregistrée sur quatre jours. Cette année, deux nouvelles catégories étaient soumises aux votes du public : Collaboration Francophone de l'année et Collaboration Internationale de l'année. Le résumé des NRJ Music Awards Recevoir nos alertes live !

20:39 - Reparti bredouille, Amir peut compter sur ses fans FIN DU DIRECT - Pourtant nommé dans trois catégories, Amir n'est pas parvenu à remporter une récompense lors de la cérémonie des NRJ Music Awards. Le représentant de la France à l'Eurovision a fait contre fortune bon coeur, en publiant un message à l'attention de ses fans sur Instagram. Celui qui est revenu récemment avec un nouvel album, Ressources, a salué sa communauté "aimante et puissante", qui lui a permis d'être à plusieurs reprises disque d'or et de platine. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᴀᴍɪʀ (@amir_officiel_) 18:57 - Mariah Carey reçoit dans son salon Cela restera l'un des grands mystères de la soirée : où a bien pu passer le chien de Mariah Carey ? Alors que la diva recevait son Award d'honneur, installée en pyjama dans son canapé, les internautes n'ont pas manqué de remarquer que son Jack Russel fondait littéralement dans le plaid rose. L'histoire ne dit pas où il a bien pu se retrouver. ???????????? https://t.co/fEowh8BTDl — NRJ (@NRJhitmusiconly) December 5, 2020 18:51 - Gims salue son petit frère Dadju On se serre les coudes dans la famille : heureux lauréat du prix de l’artiste masculin francophone de l’année, Dadju a pu compter sur le soutien de son grand frère, le rappeur Gims, venu le récompenser lors des NRJ Music Awards. Une cérémonie que l’ancien taulier de la Sexion d'Assaut connaît bien, puisqu’il a été nommé à 11 reprises. Lors de cette édition, il a pu repartir avec un Award d'honneur saluant sa carrière. Petit fight de joie entre frères ???????? @Dadju VS @Gims ! #NMA #NMA2020 ???? pic.twitter.com/7jKY4Y0EpO — NRJ (@NRJhitmusiconly) December 5, 2020 16:47 - Mariah Carey reçoit en direct l’Award d’Honneur Les NRJ Music Awards ont récompensé Mariah Carey pour l’ensemble de sa carrière, avec un Award d’honneur. La diva américaine a tenu à réagir en duplex depuis les Etats-Unis, confortablement installée dans sa grande cuisine. "Merci beaucoup !", s’est-elle exclamée en français. ❤️@NRJhitmusiconly pic.twitter.com/lVAZO3VtJ5 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 6, 2020 15:57 - Surprise de la soirée : Matt Pokora en duplex du Téléthon Le temps d’une soirée, TF1 et France 2 ont partagé l’une de leurs têtes d’affiche. Parrain du Téléthon sur France 2, Matt Pokora a également livré une prestation enregistrée lors des NRJ Music Awards. Alors qu’il était en direct sur France 2, le chanteur est rapidement passé en duplex pour recevoir le prix de la meilleure performance de la soirée. "On compte sur vous pour faire le 3637 !", a tenu à rappeler le chanteur, qui détient le record du nombre de récompenses aux NRJ Music Awards, avec 17 trophées. Retrouvez un extrait de sa prestation dans la vidéo ci-dessous. Merci d’être toujours aussi nombreux(ses), fidèles et motivé(e)s depuis plus de 17 ans... Sans vous y a rien. Merci pour ce 14ème NRJ award ????????❤️ #NMA pic.twitter.com/OwliMxxIM4 — Matt Pokora (@MPokora) December 6, 2020 15:05 - DJ Snake sacré DJ de l’année pour la 3e fois Comme dit le dicton : jamais deux sans trois ! Ce samedi, DJ Snake a reçu le trophée du DJ de l’année lors des NRJ Music Awards pour la troisième fois consécutive. Le compositeur parisien de 34 ans a pu compter sur sa Snake Army, sa communauté fidèle de fans, qu’il a remerciée dans une vidéo sur Twitter. Merci ???????????? @NRJhitmusiconly pic.twitter.com/5YQTkzFupY — DJ SNAKE (@djsnake) December 5, 2020 14:21 - Angèle et Dua Lipa en duo sur la scène des NRJ Music Awards Dua Lipa est repartie de la cérémonie des NRJ Music Awards avec le trophée de l’artiste féminine internationale de l’année. La chanteuse britannique, interprète du super-tube New rules, était également nommée dans les catégories chanson internationale et clip de l’année pour son morceau Physical. A l’occasion de cette 22e édition, la chanteuse a retrouvé sa partenaire Angèle, avec qui elle a enregistré leur morceau Fever en duo. Le tandem était présent en live à la Seine Musicale, c'est d'ailleurs l’une des toutes premières fois où elles se retrouvaient ensemble sur un plateau. Pour l’anecdote, ce morceau a été particulièrement compliqué à composer, en raison de la pandémie de Covid-19. Duo Lipa et Angèle ont dû multiplier les appels et SMS pour arranger le morceau. Et le résultat est là : le clip mis en ligne le 6 novembre a dépassé les 21 millions de vues. 13:23 - Aya Nakamura : "Tu me ramèneras le trophée plus tard, voilà, salut" Sacrée artiste féminine francophone de l’année par les NRJ Music Awards, Aya Nakamura n’a pas fait le déplacement pour recevoir son trophée des mains de Nikos Aliagas. A la place, elle a adressé un message vidéo à ses fans, dans lequel elle les remerciait d’avoir voté en masse pour elle. Et d’ajouter, à l’attention de l’animateur : "Merci à Nikos, tu me ramèneras le trophée plus tard et voilà… salut". La chanteuse de R’n’B semble toujours marquée par le lapsus de Nikos Aliagas, qui avait écorché son nom lors de la cérémonie des NMA en 2018 en l’appelant "Yaya Nakamura" à plusieurs reprises. Nommée dans deux catégories, elle était repartie bredouille. "On n'invite pas les gens quand on arrive pas à dire son nom correctement !! #dernierefois", avait-elle alors réagi dans un tweet supprimé dans la foulée. Son absence ce samedi 5 octobre a été remarquée par les organisateurs de l’événement. "Tous les Français nommés ont joué le jeu, sauf Aya Nakamura", a glissé le coordinateur de l’événement, Jacques Grimal, dans un entretien accordé au Parisien. 12:41 - Dadju élu artiste masculin francophone de l'année : "C'est le Saint Graal" Après avoir décroché l'Award de "l'artiste masculin francophone de l'année", Dadju a réagi auprès de NRJ. "Je suis surexcité, je suis super content. Je suis super pressé de retrouver tout le monde et de le crier dans tous les sens", s'est-il réjoui avant de "remercier tous ceux qui l'ont aidé à avoir ce trophée". Pour l'auteur-compositeur-interprète, cette récompense est "le Saint Graal. C'est LE trophée de la cérémonie". 12:01 - Squeezie : "Merci à tous ceux qui ont voté pour moi" Squeezie a réagi à sa victoire, après avoir reçu l’Award de la révélation francophone de l’année. "Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. C'est très gentil, je suis très heureux", a déclaré le youtubeur. Et d'ajouter : "Merci de me suivre dans tous mes délires, ça me fait trop plaisir." ???????? BRAVOOO @xSqueeZie ????????

???? Il vient de remporter l’award de la révélation francophone de l’année ???? Il a un message pour vous ⤵️ #NMA #NMA2020 pic.twitter.com/gaJEXRyu1T — NRJ (@NRJhitmusiconly) December 5, 2020 11:24 - Le récap des grands gagnants des NRJ Music Awards Ces 22èmes NRJ Music Awards ont réservé leur lot de surprises ! Au terme d'une cérémonie de près de quatre heures, les quatorze catégories des NMA 2020 ont trouvé leurs vainqueurs. Voici un petit récap des trophées : duo francophone de l'année : Vitaa et Slimane ;

; artiste masculin francophone de l'année : Dadju ;

; groupe/duo international de l'année : BTS ;

; DJ de l'année : DJ Snake ;

; artiste féminine francophone de l'année : Aya Nakamura ;

; chanson francophone de l'année : Vitaa et Slimane avec Avant toi ;

avec Avant toi ; artiste féminine internationale de l'année : Dua Lipa ;

; artiste masculin international de l'année : The Weeknd ;

; collaboration francophone de l'année : Soolking feat. Dadju avec Melegim ;

avec Melegim ; chanson internationale de l'année : Jerusalema - Master KG ;

- Master KG ; révélation internationale de l'année : Doja Cat ;

; clip de l'année : Vitaa et Slimane - Ca ira ;

- Ca ira ; révélation francophone de l'année : Squeezie ;

; performance de la soirée : Matt Pokora. 10:39 - Slimane en larmes pour son trophée "Chanson francophone de l'année" Slimane et Vitaa ont remporté l'Award de la "chanson francophone de l'année" pour leur titre "Avant toi". Après cette nouvelle, le chanteur est apparu en larmes, comme le montrent des images diffusées sur le site de NRJ. "C'est une grande grande fierté. On a la chance de composer et écrire nos chansons. On met toujours un bout de nos histoires et de nos vies dedans et d'un seul coup ça devient à tout le monde", a expliqué l'auteur-compositeur-interprète. Et d'ajouter : "Quand on est artiste, on doute un peu tout le temps. C'est vrai que remporter ce titre m'a un peu bouleversé", a-t-il avoué avec émotion. 09:55 - "Avant toi" de Vitaa et Slimane, élue chanson francophone de l'année L'humoriste Inès Reg et le phénomène du tennis français Hugo Gaston s'avancent sur scène pour remettre le NRJ Music Awards de la chanson francophone de l'année. Les titres nommés étaient Jusqu'au bout, d'Amel Bent et Imen Es, La Fête d'Amir, Facile de Camélia Jordana, Angela de Hatik, Nos célébrations d'Indochine, Tahiti de Keen V, Désolé pour hier soir de Tryo et Mc Fly & Carlito et Vitaa et Slimane avec Avant toi. Et c'est (encore) une victoire pour Vitaa et Slimane, qui décrochent leur deuxième prix de la soirée. ???????? OMG ! @Vitaa & @Slimaneoff viennent de gagner l’award de la « Chanson de l’année » ????

???? Ils ont un message pour vous, regardez ⤵️ #NMA #NMA2020 pic.twitter.com/TCTvOXpJVO — NRJ (@NRJhitmusiconly) December 5, 2020 09:12 - Qui a décroché le trophée de la révélation internationale de l'année ? Depuis un vaisseau spatial, Soprano a dû annoncer le nom de l'artiste ayant été sacré révélation internationale de l'année ! Dans cette catégorie, les nommés étaient Doja Cat, Karol G, Master KG, Nea, Tom Gregory et Zoe Wees. Et la grande gagnante est... Doja Cat ! La chanteuse avait réservé une petite vidéo, bonnet de père Noël sur la tête et chat dans les bras, pour remercier les fans pour ce trophée.

Pour cette édition 2020, les artistes nommés aux NRJ Music Awards étaient en compétition dans quatorze catégories, dont les gagnants ont été dévoilés tout au long de la soirée. Voici la liste des artistes vainqueurs :

Artiste Féminine Francophone de l'année : AYA NAKAMURA

Artiste Féminine Internationale de l'année : DUA LIPA

Artiste Masculin Francophone de l'année : DADJU

Artiste Masculin International de l'année : THE WEEKND

Révélation Francophone de l'année : SQUEEZIE

Révélation Internationale de l'année : DOJA CAT

Groupe / Duo de l'année Francophone : VITAA & SLIMANE

Groupe / Duo International de l'année : BTS

Chanson Francophone de l'année : Avant toi – VITAA & SLIMANE

Chanson Internationale de l'année : Jerusalema – MASTER KG

Collaboration Francophone de l'année : SOOLKING feat. DADJU (MELEĞIM)

Collaboration Internationale de l'année : LADY GAGA x ARIANA GRANDE (Rain on me)

Clip de l'année : Ça ira – VITAA & SLIMANE

DJ de l'année : DJ SNAKE

Performance de la soirée : Si on disait - MATT POKORA

Artiste Féminine Francophone de l'année

AMEL BENT

AYA NAKAMURA

CAMELIA JORDANA

CARLA BRUNI

CLARA LUCIANI

LOUANE

WEJDENE

Artiste Féminine Internationale de l'année

AVA MAX

BILLIE EILISH

DUA LIPA

LADY GAGA

MILEY CYRUS

SIA

TONES & I

Artiste Masculin Francophone de l'année

AMIR

DADJU

GIMS

JULIEN DORÉ

KENDJI GIRAC

M. POKORA

VIANNEY

Artiste Masculin International de l'année

HARRY STYLES

JASON DERULO

JUSTIN BIEBER

LEWIS CAPALDI

SHAWN MENDES

THE WEEKND

Révélation Francophone de l'année

ALLIEL

HATIK

SOOLKING

SQUEEZIE

TAYC

WEJDENE

Révélation Internationale de l'année

DOJA CAT

KAROL G

MASTER KG

NEA

TOM GREGORY

ZOE WEES

Groupe / Duo de l'année Francophone

BOULEVARD DES AIRS

INDOCHINE

TRYO

VITAA & SLIMANE

Groupe / Duo International de l'année

BLACK EYED PEAS

BTS

IMAGINE DRAGONS

MAJOR LAZER

MAROON 5

ONE REPUBLIC

Chanson Francophone de l'année

Jusqu'au bout – AMEL BENT x IMEN ES

La fête – AMIR

Facile – CAMÉLIA JORDANA

Angela – HATIK

Nos célébrations – INDOCHINE

Tahiti – KEEN'V

Désolé pour hier soir – TRYO feat. Mc Fly & Carlito

Avant toi – VITAA & SLIMANE

Chanson Internationale de l'année

Kings & Queens – AVA MAX

Ritmo – BLACK EYED PEAS & J BALVIN

Physical – DUA LIPA

Savage Love – JAWSH 685 & JASON DERULO

Tusa – KAROL G feat. N ICKI MINAJ

Before you go – LEWIS CAPALDI

Jerusalema – MASTER KG

Blinding Lights – THE WEEKND

Collaboration Francophone de l'année

AMEL BENT x IMEN ES (Jusqu'au bout)

BIGFLO & OLI feat. BON ENTENDEUR (Coup de Blues/Soleil)

GIMS & STING (Reste)

GRAND CORPS MALADE & CAMILLE LELLOUCHE (Mais je t'aime)

LARTISTE & CAROLIINA (Comme Avant)

SOOLKING feat. DADJU (MELEĞIM)

Collaboration Internationale de l'année

ARIANA GRANDE & JUSTIN BIEBER (Stuck with U)

BLACK EYED PEAS & J BALVIN (Ritmo)

DAVID GUETTA & SIA (Let's Love)

JAWSH 685 & JASON DERULO (Savage Love)

KAROL G x NICKI MINAJ (Tusa)

LADY GAGA x ARIANA GRANDE (Rain on me)

Clip de l'année

Say so – DOJA CAT

Physical – DUA LIPA

Pendant 24h – GRAND CORPS MALADE et SUZANE

Watermelon Sugar – HARRY STYLES

Nous – JULIEN DORÉ

Rain on me – LADY GAGA x ARIANA GRANDE

Donne-moi ton cœur – LOUANE

À nos héros du quotidien – SOPRANO

Blinding Lights – THE WEEKND

Ça ira – VITAA & SLIMANE

DJ de l'année

CALVIN HARRIS

DAVID GUETTA

DJ SNAKE

KYGO

OFENBACH

REGARD

ROBIN SCHULZ

Performance de la soirée

Jusqu'au bout - AMEL BENT

La Fête - AMIR

Comment est ta peine - BENJAMIN BIOLAY

Facile - CAMELIA JORDANA

Mais je t'aime - GRAND CORPS MALADE et CAMILLE LELLOUCHE

Dernier métro - KENDJI GIRAC ET GIMS

Donne-moi ton coeur - LOUANE

Si on disait - MATT POKORA

Beau papa - VIANNEY

Avant toi - VITAA et SLIMANE

Les NRJ Music Awards 2020 ont eu lieu ce samedi 5 décembre. La cérémonie, organisée par NRJ et TF1 et présentée par Nikos Aliagas, s'est déroulée, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne et non au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes comme les années précédentes. De plus, les NMA 2020 n'étaient pas diffusés en direct, mais ont été enregistrés sur quatre jours, explique Le Parisien.

La soirée présentée par Nikos Aliagas était retransmise à la télévision sur TF1 et à la radio sur NRJ. Une soirée événement pour de nombreux téléspectateurs, qui étaient l'année dernière, pour les NMA 2019, en moyenne de 4.72 millions de téléspectateurs jusqu'à 22h55. TF1 a enregistré une part de marché de 23.8% auprès des quatre ans et plus. La cérémonie est disponible en replay sur la plateforme MyTF1.

Une fois de plus, le tapis rouge des NRJ Music Awards a attiré tous les regards, puisque de nombreux artistes invités avaient confirmé leur participation et ont défilé devant les photographes sur le tapis rouge de la Seine Musicale. Aussi, ils étaient une vingtaine à se produire sur la scène de la cérémonie, tout au long de la soirée :

DUA LIPA

ANGELE

LOUANE

AMEL BENT & IMEN ES

SIA

BLACK EYED PEAS

DAVID GUETTA

INDOCHINE

GIMS

KENDJI GIRAC

VIANNEY

JULIEN DORÉ

AMIR

GRAND CORPS MALADE / CAMILLE LELLOUCHE

VITAA & SLIMANE

M. POKORA

DADJU

BENJAMIN BIOLAY

HATIK

ALLIEL

SQUEEZIE / GAMBI

WEJDENE

TAYC

Pour départager les artistes en compétition, c'est le public qui a été appelé aux votes dès le lundi 26 octobre 2020 pour désigner ses artistes ou ses titres préférés, sur les sites nrj.fr et mytf1.fr. Chaque internaute a ainsi pu voter une fois par jour dans chaque catégorie, jusqu'à la veille de la cérémonie, donc ce vendredi 4 décembre 2020 à 14 heures. Pendant la soirée, le public a pu voter en direct pour choisir l'artiste qui remporterait le trophée de la meilleure performance de la soirée.