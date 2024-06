Fête de la musique 2024 : Paris, Lyon, Marseille... Notre sélection de concerts

Comme tous les ans, le 21 juin sont célébrés la Fête de la musique et le solstice d'été. Que faire en France ? Voici notre sélection de concerts.

Difficile à croire avec cette météo, mais la Fête de la musique, c'est aujourd'hui !

Comme chaque année, c'est le 21 juin qu'est célébré cet événement ultra-populaire, qui convie les musiciens amateurs et professionnels à se produire gratuitement dans les rues, les bars ou restaurants, les places et les parcs.

Initiée en 1982 par le ministère de la Culture, sous l'impulsion de Jack Lang, cette fête coïncide avec le solstice d'été, soit le jour le plus long de l'année.

La Fête de la musique vise à promouvoir la musique sous toutes ses formes et à rendre la culture musicale accessible à tous. Des concerts sont organisés dans les grandes villes comme Paris, Lyon, et Marseille, mais aussi dans de plus petites communes.

10:04 - Que faire à Paris pour la Fête de la musique ? Comme chaque année, des centaines de manifestations vont être organisées partout en France. Evidemment, Paris n'y échappe pas : de nombreux concerts sont prévus dans la capitale, avec des artistes confirmés ou des musiciens amateurs. Voici une sélections d'événements pour la Fête de la musique à Paris : L'Elysée fête la musique : si vous voulez danser sous les ors de la République - et chez Emmanuel Macron - rendez-vous à l'Elysée avec Anastasia Rizikov, pianiste canado-ukrainienne, Gilbert Montagné et un dj-set d'Ofenbach et d'Agoria.

France Inter à l'Olympia : pour la Fête de la musique, la radio publique organise, comme chaque année, un concert à l'Olympia. Sont attendus Yamê, Luidji, Justice et Jamie XX.

Une soirée électro 100% féminine à la Gaîté Lyrique : orchestrée par l'application, la soirée accueille une soirée brûlante avec les DJ Lola Ondikwa, Shino, cheetah, Lakna, Kaïlys, brigada et Shiivah.

Du classique à l'Hôtel de ville : l'Orchestre de chambre de Paris propose un concert sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris et interprétera en live des extraits de Carmen de Bizet et le final de la 9e symphonie de Beethoven.

Du rock au Panthéon : The lonely stone propose, devant les grilles de la mythique bâtisse parisienne, des reprises des Rolling Stones, Jimi Hendrix, Aerosmith, Pink Floyd, AC/DC, Police, Red Hot Chili Peppers, ou de Johnny Hallyday.

L'Institut du monde arabe en fête : le célèbre trompettiste Ibrahim Maalouf se produira en live sa création Pulsation. 09:45 - La Fête de la musique, c'est aujourd'hui ! Si la météo et l'actualité nous l'auraient presque fait oublier, la Fête de la musique édition 2024, c'est aujourd'hui ! Bonjour et bienvenue dans ce live où vous trouverez des suggestions d'événements à travers la France pour célébrer dignement ce premier jour de l'été.

Depuis sa création en 1982 par le ministère de la Culture, la Fête de la musique a été fixée à une date unique et symbolique : le 21 juin, jour du solstice d'été, mais aussi jour le plus long de l'année. Normalement, on devrait pouvoir compter sur une journée ensoleillée...

L'Histoire de la Fête de la musique

Nous sommes en 1981, Jack Lang, alors ministre de la culture, nomme Maurice Fleuret au poste de directeur de la musique et de la danse. Ensemble, ils se penchent sur la création d'une immense manifestation culturelle qui mettrait, à l'échelle du pays, la musique et la création à l'honneur.

"Il fallait un événement qui permette de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective. Un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et peut-être aussi... la classe politique. C'est pourquoi le ministère de la Culture a eu l'idée d'organiser une Fête de la musique en 1982. Une fête non-directive, qui rassemble tous les Français pour qui la musique compte", racontait Maurice Fleuret dans Télérama, en 1983.

La toute première Fête de la musique est lancée le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d'été, le plus long de l'année dans l'hémisphère Nord.