France 2 change la date de la Fête de la musique, qui n'aura pas lieu le 21 juin

Cette année, la traditionnelle soirée de Fête de la musique sur France 2 ne sera pas diffusée le 21 juin.

France 2 bouleverse les traditions. Chaque année, la chaîne publique diffuse un grand concert à l'occasion de la Fête de la musique, qui a lieu, comme chaque année, le 21 juin. Cette année, cela tombe donc ce vendredi. L'an passé, la grand-messe de la Deux avait réuni 20 000 spectateurs à Reims, où avaient lieu les festivités, et plus de trois millions de téléspectateurs derrière leur écran.

Pendant plus de 3h30, la soirée présentée par Laury Thilleman et Garou avait vu défiler des artistes comme Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Matt Pokora, Aya Nakamura, Patrick Fiori et Corsu, Hoshi, Amir, Naps, Santa, Marina Kaye, Pierre de Maere, Chico et Les Gypsies, Ycare, Youri Buneaventura, Gims, Juliette Armanet, ou encore Claudio Capéo.

Mais cette année, surprise : France 2 ne diffusera pas la Fête de la musique en prime time, comme les autres années. En cause ? Le football ! L'Euro, qui a lieu en Allemagne, dure jusqu'au 14 juillet. Et ce vendredi 21 juin, l'équipe de France affronte les Pays-Bas, à 21 heures. Le match n'est pourtant pas diffusé sur les antennes de France Télévisions puisque les droits TV de l'Euro ont été partagés entre TF1, M6 et la chaîne payante BeIn Sports. Vendredi soir, le match des Bleus sera d'ailleurs diffusé sur M6.

Pourquoi dès lors ne pas montrer le grand concert de la Fête de la musique 2024 ? France 2 a en fait décidé de ne pas diffuser le concert de la Fête de la musique simultanément au match des Bleus, préférant décaler la diffusion au lendemain, samedi 22 juin. Sans doute pour des questions d'audience...

La soirée, qui sera présentée de nouveau par le duo Laury Thilleman - Garou, aura, comme l'année dernière, lieu à Reims et sera bien enregistrée vendredi. Sont attendus sur scène, entre autres, Slimane, Lara Fabian, Patrick Bruel, MC Solaar, Matt Pokora, Amir, Patrick Fiori, Vitaa, Santa, Mentissa, Hugues Auffray, Axelle Red, Roch Voisine, Tayc, Christophe Willem, Cœur de Pirate, Collectif Métissé, Dadju, Dany Brillant, David Hallyday, Eloiz, Emmanuel Moire, Gaëtan Roussel, Hoshi, ou Jeremy Fréro. Ne soyez donc pas surpris au moment d'allumer votre télévision vendredi. Si vous entendrez peut-être à votre fenêtre quelques notes de musique d'un concert voisin, sur France 2, vous aurez droit à la diffusion d'un épisode de la série policière "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland. Pas vraiment la même ambiance...