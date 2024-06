On voit de nombreux automobilistes le faire au feu, c'est pourtant interdit et puni d'une amende

Cette mauvaise habitude se répand sur les routes et les automobilistes s'exposent à une amende.

Certains automobilistes prennent des largesses avec le Code de la route. De plus en plus selon la sécurité routière qui dénonce, chiffres à l'appui, l'augmentation des mauvais comportements en voiture. Cela ne surprendra personne, l'utilisation du smartphone est tout particulièrement pointée du doigt. Seulement, à peu près tout le monde sait à quoi s'attendre s'il est pris sur le fait en train de se servir de son téléphone portable en conduisant : l'utilisation du smartphone au volant étant sanctionnée d'une amende de 135 euros et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. D'autres infractions sont en revanche beaucoup moins sues des automobilistes, lesquels déchantent parfois quand ils se font arrêter par les forces de l'ordre.

Ce phénomène est assez souvent observé à proximité des feux de circulation qui permettent de réguler le trafic entre les usagers de la route. Pour 100 % des conducteurs, la règle des feux tricolores est claire pour deux couleurs : au vert je passe, au rouge je m'arrête. Mais que dit vraiment le Code de la route à partir du moment où le feu passe à l'orange ? Si on faisait descendre un extra-terrestre sur terre pour observer l'attitude des automobilistes à l'approche d'un feu orange, nul doute qu'il aurait bien du mal à le deviner.

Certains freinent pour s'arrêter, d'autres continuent leur route voire accélèrent pour franchir le feu avant qu'il ne soit rouge. Parmi ces derniers, un grand nombre croit le faire en toute légalité, comme si la couleur orange offrait un dernier délai pour traverser l'intersection. Le Code de la route est pourtant très clair sur la question, l'article R412-31 stipulant que "tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe". Il existe une seule situation dans laquelle le fait de franchir le feu orange est toléré, c'est "si le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes." Cette exception vaut si le risque de freiner brusquement peut causer un accident, notamment si le véhicule est suivi de près par un autre qui aurait pu avoir lui aussi la tentation de ne pas s'arrêter.

Ne pas ralentir et s'arrêter devant un feu orange sans circonstances atténuantes est puni d'une contravention de deuxième classe, le fautif est donc sommé de payer 35 euros. En revanche, contrairement au non-respect d'un feu rouge – puni d'une amende de 135 euros et d'un retrait de 4 points sur le permis -, seuls les forces de l'ordre peuvent constater cette infraction car les caméras placées sur les feux tricolores ne sont pas programmées pour identifier les véhicules qui passent à l'orange. Ce qui n'est pas une raison pour jouer avec le feu.