Laeticia Hallyday : pourquoi elle porte plainte contre TPMP et C8

HALLYDAY. La veuve de Johnny, Laeticia Hallyday a porté plainte contre Touche pas à mon poste pour des injures publiques contre l'une de ses filles, Joy.

Une fois n'est pas coutume, Touche pas à mon poste est visé par une plainte. Laeticia Hallyday, veuve de Johnny, a porté plainte contre l'émission de Cyril Hanouna pour injures publiques. En cause, les propos proférés dans TPMP le 30 janvier dernier, par Kelly Vedovelli, l'une des chroniqueuses de C8. Le sujet est une vidéo postée (et effacée depuis) sur Tiktok par Joy Hallyday, 14 ans, plus jeune fille de Laeticia et Johnny Hallyday. Elle y apparaît en maillot de bain.

A l'antenne, sur C8, la vidéo a suscité une vive réaction de Kelly Vedovelli, estimant que ces images étaient "le summum de la vulgarité", et expliquant : "Pour moi, c'est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons… ." Avant d'ajouter : "Que ce soit elle ou une autre adolescente, tu peux pas faire ça ! Parce ce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des tepus (putes, en verlan ndlr.) ?"

La mère de Joy Hallyday a donc porté plainte pour injures publiques au Tribunal judiciaire de Paris. Pour Me Gilles Gauer, l'avocat des Hallyday, "de tel propos outrepassent les limites admissibles de la liberté d'expression dès lors que leur victime est une adolescente âgée de 14 ans", rapporte l'AFP. Selon la même source, un signalement auprès de l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, a été lancé pour "violation de l'obligation de respect des droits de la personne" et "violation de l'obligation de maîtrise de l'antenne."

Au lendemain de la sortie de Kelly Vedovelli la jugeant "hyper vulgaire", Joy Hallyday avait par ailleurs répondu sur son compte Tiktok, publiant une vidéo dans la même veine et écrivant en légende "C'est encore top vulgaire pour toi Kelly ?"