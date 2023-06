Les scientifiques l'affirment : cette chanson est la plus relaxante du monde

La musique est connue pour ses bienfaits relaxants. Mais écoutez celle-ci et, selon les scientifiques, vous sentirez la différence instantanément !

La musique adoucit les mœurs. Des bienfaits bien connus des personnes anxieuses (et des autres), qui utilisent régulièrement certaines chansons pour se détendre, quotidiennement ou dans les moments de stress. S'il existe des millions de musiques dites relaxantes, les scientifiques assurent qu'une chanson en particulier a d'immenses bienfaits sur le stress ou l'anxiété.

Ce titre, sorti en 2011, s'appelle Weightless et est signé par le groupe britannique Marconi Union. Des chercheurs de la British Academy of Sound Therapy ont réalisé une étude sur quarante femmes, en leur proposant différentes musiques, en analysant leur rythme cardiaque, leur pression artérielle, leur activité cérébrale et leur respiration pendant qu'elles devaient résoudre un puzzle en un temps imparti.

Si toutes les musiques ont enregistré de bons résultats, l'une d'elles a été jugée la plus efficace : Weightless de Marconi Union. Les scientifiques l'affirment : cette musique réduit l'anxiété de 65% et engendre une diminution du taux de cortisol (hormone sécrétée en réponse au stress physique ou émotionnel).

Pour expliquer ce résultat, il faut se pencher sur la base du morceau lui-même : la chanson se joue autour des 60BPM, soit 60 battements par minute. Inconsciemment, le rythme du cœur se calque donc sur celui de la musique. Weightless dure huit minutes, mêlant plusieurs instruments à l'électronique, dans un ensemble conçu spécialement pour la relaxation. Pour ceux qui en redemandent, il existe également une version longue de plus de... dix heures.