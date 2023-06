Dix ans après sa mort, les photos de Kate Barry, la fille de Jane Birkin, exposées

Jusqu'en septembre 2023, le musée de la photographie Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône accueille l'œuvre de Kate Barry, décédée brutalement en 2013.

My Own Space : c'est le nom de l'exposition accueillie par le musée de la photographie Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, dédiée à l'œuvre de Kate Barry. Du 17 juin au 17 septembre 2023, le musée propose au public de découvrir une rétrospective des photographies singulières de la fille de Jane Birkin, décédée brutalement en 2013.

L'exposition a été réalisé avec le soutien de la famille de Kate Barry, qui a fait don au musée Nicéphore Niépce l'intégralité de ses négatifs couleur et noir et blanc, sa production numérique, ses planches contacts, une sélection de tirages ainsi que ses deux principales expositions, apprend-on dans un communiqué de presse.

Photographe complète, Kate Barry avait fait ses débuts en 1996, notamment en illustrant des magazines de mode ou en photographiant tant des actrices (Huit femmes de François Ozon, 2002) ou des musiciens, que des salariés de Rungis (Les Gueules de Rungis, 2009).

L'affiche de l'exposition My Own Space au musée Nicéphore Niépce © Kate Barry

Une mort brutale et tragique en 2013

Née le 8 avril 1967 à Londres, Kate Barry est la fille de Jane Birkin et John Barry. Elle débute sa carrière comme styliste, avant de s'adonner à la photographie. "La photo n'a pas été une évidence. Loin de là. C'est un amoureux quand j'avais 16 ans qui m'a donné mon premier appareil photo. Et c'est encore un amoureux qui m'a donné un appareil photo bien plus tard, à 28 ans. C'était un plaisir que je ne voyais pas. Je me suis fait plaisir plus tard, quand cette notion a pris de l'importance, quand il a fallu construire à nouveau. J'ai pu créer mon espace, un espace à moi", confiait-elle en 2005 à l'occasion de l'exposition de son œuvre à la galerie Léo Scheer.

Mais le mercredi 11 décembre 2013, tout bascule : Kate Barry est retrouvée morte après une chute du quatrième étage de l'immeuble où elle vivait à Paris. Elle avait 46 ans. Selon les enquêteurs, qui ont rapidement privilégié la thèse de la défenestration, la photographe était seule dans l'appartement, fermé de l'intérieur, et des antidépresseurs ont été retrouvés sur les lieux.