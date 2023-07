Sur quels tubes allez-vous vous déhancher cet été ? Sûrement pas sur le premier des prévisions Spotify

En ce début d'été, savez-vous quelles musiques vont tourner en boucle dans vos oreilles ? Voici les prédictions faites par la plateforme Spotify.

A chaque été, sa playlist. En ce début du mois de juillet 2023, il est grand temps de s'intéresser à ces tubes que vous allez écouter en boucle ces deux prochains mois... et que vous ne pourrez plus supporter ensuite. Comme chaque année, la plateforme d'écoute en streaming Spotify dévoile ses prédictions en matière de meilleurs hits de l'été. Parmi certains sérieux candidats au titre très envié de "tube de l'été", d'autres artistes et morceaux semblent... plus improbables.

En France, le rap et le hip-hop squattent les sommets de tous les tops musicaux : il en sera de même durant cette période estivale 2023. Aussi, dans le top des meilleurs hits de l'été figurent Naps et Ninho, grands habitués de la catégorie, avec la chanson C'est carré le S, en featuring avec Gazo. On retrouve également dans les prédictions de Spotify Dua Lipa, Calvin Harris, David Guetta (pour changer), Måneskin ou Rosalía. Voici le classement des probables hits de l'été 2023 établi par Spotify :

Blessings - Victor Thompson C'est carré le S - Naps x Gazo x Ninho Dance the night - Dua Lipa 1, 2, 3, Soleil - NazaKeblack Miracle - Calvin Harris, Ellie Goulding Baby Don't Hurt Me - David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray Baby Said - Måneskin BESO - ROSALÍA x Rauw Alejandro Jolie Go - Shay Arranca - Becky G (feat. Omega)

Quel tube de l'été 2023 dans le monde ?

Outre ses prévisions pour la France, la plateforme Spotify dévoile également son classement des meilleurs hits de l'été 2023 à travers le monde. A la première place, la chanson 4EVA, de KAYTRAMINÉ, Aminé, KAYTRANADA et Pharrell Williams, que l'on devrait effectivement retrouver dans toutes vos stories de coucher de soleil sur Instagram (arrêtez ça !). Le podium est complété par Lil Durk et J. Cole avec All My Life, puis David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray et la reprise version Ibiza de Baby Don't Hurt Me (qu'on déteste déjà).