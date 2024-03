Shakira, Pomme, Lenny Kravitz... Les sorties musicales de la semaine

Au programme des sorties musicales de la semaine, de la chanson française et des poids lourds internationaux.

La musique internationale et française à l'honneur en cette première semaine de printemps ! Si le froid et la pluie ont temporairement laissé place à la douceur et au soleil, ce qui ne va pas durer, vous pourrez toujours compter sur la musique pour égayer vos journées, même en cas de retour du mauvais temps. Et ce vendredi 22 mars 2024 est riche en sorties musicales, de toute sorte et pour tous les goûts !

Parmi les nouveautés incontournables de cette semaine, on notera plusieurs albums : on vous donne pêle-mêle celui de Pomme, de Shakira ou de Gossip, mais aussi le single inédit de Lenny Kravitz, ou encore le live de Deluxe, remède idéal en cas de coup de mou. Prêt ? Branchez vos enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine :

Lenny Kravitz - Human

Deuxième single de son prochain disque : voici Human, titre inédit dévoilé ce vendredi 22 mars par Lenny Kravitz et sorti accompagné d'un clip. Une chanson qui succède à TK421 et ses 3 millions de streams, témoin de l'engouement autour de son prochain album Blue Electric Light à paraitre le 24 mai.

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

Après sept ans d'absence, la superstar colombienne Shakira sort son douzième album studio, intitulé Las Mujeres Ya No Lloran, soit Les femmes ne pleurent plus en français.. Au menu, plusieurs collaborations, notamment avec la rappeuse américaine Cardi B, mais aussi une ultime pique en chanson envoyée à son ex, Gerard Piqué.

Pomme - Saisons

On change complètement d'ambiance avec la chanteuse Pomme qui publie ce vendredi Saisons, un album en deux parties, entre la musique folk et les balades orchestrales. L'artiste en avait déjà dévoilé quelques extraits, dont trois chansons avec Flavien Berger.

Gossip - Real Power

Cette première semaine de printemps sera aussi celle de la réconciliation avec Real Power, le tant attendu sixième et nouvel album de Gossip, ressuscité par Beth Ditto, la chanteuse du groupe, huit ans après sa séparation. Voilà douze ans que l'on attendait ça !

Deluxe au Zénith de Paris

On ne saurait que trop vous conseiller la captation live du concert de Deluxe au Zénith de Paris, daté de mars 2023 : deux heures de show et de bonne humeur, on parie que vous n'arriverez pas à résister à la tentation de danser vous aussi.

Ferdinant - La belle histoire

On termine cette playlist des sorties avec une découverte rock, le duo Ferdinant - avec un T, qui publie son premier disque baptisé La belle histoire. Repérés aux Bars en Trans du festival rennais des Trans Musicales, les deux Mayennais parlent d'amour, de maladie et d'histoires de vie.