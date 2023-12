Ces mystérieuses pierres grandissent, respirent et se déplacent : quel secret cachent-elles ?

Dans une partie reculée de l'Europe, il est possible d'observer des roches étranges et mystérieuses qui grandissent, se déplacent et semblent même respirer, attirant l'attention de la communauté scientifique et des touristes.

Dans la nature, la réalité dépasse souvent la fiction. On peut en voir un exemple dans un coin peu connu du sud de la Roumanie, dans le petit village de Costeşti, où l'on peut voir l'un des phénomènes géologiques les plus intrigants du monde : les trovants, dont le nom signifie littéralement "pierres en croissance" en roumain.

Croyez-le ou non, la particularité de ces formations rocheuses réside dans le fait que les habitants locaux affirment qu'après de fortes pluies, de petites formes étranges apparaissent sur les roches, qui continuent d'être un mystère pour les scientifiques, donnant lieu à des hypothèses surnaturelles ou paranormales. Pourquoi ces étranges pierres "grandissent-elles" ?

Pour de nombreux géologues, ces structures sont uniques sur la planète. Leur origine remonte à environ 6 millions d'années. Au début, c'étaient de petites formations, mais avec le temps, elles ont grandi et sont devenues des structures qui, dans certains cas, atteignent jusqu'à 10 mètres de hauteur. Bien que les trovants continuent de grandir, elles le font d'une manière imperceptible à l'œil humain : on pense qu'elles mettent environ 1000 ans à croître de 4 à 5 centimètres.

Selon plusieurs études, il y a environ six millions d'années, la région faisait partie d'un grand bassin sédimentaire et les sables ont été compactés par divers chocs tectoniques, conduisant à la formation des trovants. Ces accumulations de dépôts de sable et de grès très poreux par des eaux riches en carbonate de calcium expliquent la croissance des pierres. Ce sont les carbonates qui, lorsque l'eau se précipite sur elles, pressent les couches extérieures et créent des saillies qui les font augmenter de volume. C'est pourquoi on dit qu'elles grandissent après de fortes pluies.

Une autre particularité de ces pierres est le fait qu'elles se "déplacent" également. Selon les spécialistes qui ont étudié la zone de Costeşti, elles se déplacent en moyenne de 2,5 millimètres toutes les deux semaines. À partir des traces laissées par les trovants sur leur parcours au fil des siècles, il a été découvert que ce mouvement est dû au fait que la croissance en surface se produit de manière irrégulière, déplacée par la force gravitationnelle. Comme si cela ne suffisait pas, il a été découvert que les trovants ont un pouls et il a même été possible de détecter le temps qui s'écoule entre les "respirations". On estime qu'il se passe jusqu'à trois semaines entre chaque respiration, et cette pulsation ne peut être détectée qu'avec un équipement hautement sensible. Une grande surprise à l'intérieur

En raison de leur valeur incroyable, ces pierres ont été déclarées Patrimoine Mondial de l'UNESCO et sont protégées par le Musée Trovant, ce qui en fait l'une des principales attractions touristiques du comté de Valcea. Des exemples impressionnants peuvent être vus dans la carrière de sable près du village de Costeşti ou le long du ruisseau Gresarea, près du village d'Oteşani, mais elles peuvent également être trouvées en Russie, dans les steppes du Kazakhstan ou en République Tchèque.