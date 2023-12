Comment le multimillionnaire du loto dilapide son méga-gain

Il investit les millions de la loterie dans des villas, des voitures de luxe et des vacances luxueuses.

La semaine dernière, un Autrichien a décroché le jackpot de l'EuroMillions et a remporté un incroyable montant de 240 millions d'euros. Edwin Castro, un Américain, a eu encore plus de chance au loto. Le 8 novembre 2022, il a gagné le plus gros jackpot de l'histoire du Powerball, le loto américain, s'élevant à deux milliards de dollars américains. Après déduction des impôts, le jeune homme de 31 ans a reçu un paiement de 997 millions de dollars.

Mais aux Etats-Unis, le gagnant du jackpot ne peut pas rester anonyme plus de 4 mois. L'identité d'Edwin Castro a donc été révélée en février de cette année. Castro a profité de ses dernières semaines d'anonymat pour offrir à certains de ses amis proches un voyage à Fidji avant que son nom ne soit rendu public. Il a "disparu" des réseaux sociaux après avoir remporté le jackpot et a emmené ses amis en voyage de luxe à Fidji. Sur des photos postées sur Instagram, on voit un Castro souriant tenant un énorme poisson qu'il a pêché lors d'une excursion.

Une autre photo montre Castro et ses amis en maillot de bain posant sur le bar exclusif Cloud 9, décrit comme "le paradis flottant de Fidji". Le bar est une oasis flottante sur deux niveaux avec des boissons, de la plongée avec tuba et une pizzeria à bord. Il n'est accessible que par bateau et se trouve à environ une heure de Port Denarau sur la partie continentale de l'île. Cloud 9 se décrit comme : "Un centre réputé pour les artisans, les musiciens underground, les amoureux, les rêveurs et les amateurs de plaisir du monde entier", sur son site web, ajoutant que c'est "plus qu'un simple bar flottant ; c'est une ambiance."

Une fois de retour de son voyage, Castro a commencé à se montrer sérieux. Des sources ont indiqué que l'une des premières actions qu'il a entreprises a été d'engager des gardes du corps pour lui et sa famille, qui vivaient encore à l'époque dans leur maison familiale de trois chambres près de la banlieue de La Crescenta, en Californie, où il a grandi. Depuis lors, Castro, architecte, et son frère Jesse, banquier, travaillent ensemble pour gérer son énorme fortune.

Depuis sa grande victoire, Castro a également été vu conduisant des voitures de sport vintage et a effectué d'importants achats immobiliers, dont une maison de 25 millions de dollars dans les collines d'Hollywood et un domaine de 47 millions de dollars à Bel Air. L'un des principaux achats de Castro est en effet une maison qui dispose de 5 chambres et 6 salles de bain dans les collines d'Hollywood, où certains de ses plus proches voisins incluent Ariana Grande, Dakota Johnson et Jimmy Kimmel.

Il a également acheté à ses parents une maison de 4 millions de dollars à Altadena, qui présente une conception d'inspiration japonaise. Il aurait donc acheté environ trois villas autour de Los Angeles pour un total de 76 millions de dollars.