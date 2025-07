Plus besoin d'en faire 10 000, le nombre de pas à faire chaque jour pour sa santé a encore changé

Ce nombre de pas réduit de façon considérable le risque de nombreuses maladies selon une étude qui apporte "les preuves les plus complètes à ce jour".

Faire 10 000 pas par jour est considéré comme l'objectif à atteindre pour être en bonne santé. Pourtant, ce nombre n'a pas été défini par des scientifiques mais vient plutôt d'une campagne de publicité des années 60 pour un podomètre au Japon. Bien sûr, faire 10 000 pas par jour est bon pour la santé, mais il n'est pas forcément nécessaire d'en faire autant pour tirer le plus de bénéfices de la marche à pied.

Beaucoup d'études se sont concentrées sur le sujet, avec à chaque fois des conclusions similaires : plus le nombre de pas est élevé, plus les bienfaits pour la santé sont importants. Mais la plupart s'intéressaient seulement à un indicateur de santé, par exemple la mortalité ou la santé cardiaque. Alors pour faire le point sur l'ensemble de ces études, des chercheurs australiens ont analysé pas moins de 57 d'entre elles, menées sur un total de plus de 160 000 adultes.

Selon eux, il s'agit de "la première (étude, ndlr) à examiner de manière exhaustive comment le fait de faire plus de pas par jour peut réduire le risque de plusieurs problèmes de santé différents." Leur étude, publiée ce 23 juillet 2025 dans The Lancet Public Health, fournit ainsi "les preuves les plus complètes à ce jour de l'association entre le nombre de pas quotidiens et un large éventail de résultats en matière de santé", se sont-ils réjouis dans un communiqué.

Ils ont conclu qu'il suffit de marcher environ 7 000 pas par jour pour réduire son risque de souffrir de nombreux problèmes de santé. Ce nombre de pas, par rapport à 2 000 pas quotidiens, réduit le risque de mortalité prématurée de 47 %, de maladies cardiovasculaires de 25 %, de démence de 38 % ou encore de dépression de 22 %. Le risque de diabète et de cancer était également réduit. L'étude a aussi bien sûr conclu que même un nombre de pas moins élevé apporte déjà des bénéfices par rapport à une activité très faible.

Mais il n'est pas forcément nécessaire d'en faire plus que 7 000 selon les auteurs de cette étude. "Pour certaines pathologies, telles que les maladies cardiaques, les bénéfices pour la santé continuent d'augmenter au-delà de 7 000 pas, mais pour la plupart des pathologies, les bénéfices ont tendance à se stabiliser", ont-ils expliqué.

Alors bien sûr pour les personnes qui peuvent faire plus de 7 000 pas, ces résultats ne doivent pas pousser à s'en contenter ! Il est officiellement recommandé en France de faire au moins 30 minutes d'activité physique, comme la marche rapide, au moins cinq jours par semaine. Mais de très nombreuses personnes n'atteignent pas ces objectifs, et sont trop sédentaires. Grâce aux téléphones portables et accessoires de fitness, il est très simple de connaître son nombre de pas quotidien. Et la marche est une activité physique simple et accessible à la majorité. Alors, arriverez-vous à atteindre - voire à dépasser - cet objectif des 7 000 pas ?