La boisson phare de l'été est l'une des pires pour la santé selon une enquête

Cette boisson à la mode est souvent considérée comme saine. Mais c'est pourtant loin d'être le cas, et le problème n'est pas uniquement sa quantité de sucre.

On le voit partout : dans la rue, les supermarchés, les boutiques asiatiques, les réseaux sociaux... Venue d'Asie, elle s'est popularisée dans le reste du monde depuis plusieurs années, au point de devenir une véritable mode. Et ce n'est pas étonnant : cette boisson colorée au goût sucré est personnalisable aux préférences de chacun. Cerise sur le gâteau : comme son nom l'indique, elle est à base de thé, une boisson connue pour ses bienfaits. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est bon pour la santé...

Cette boisson, c'est le bubble tea. Elle ne contient en effet pas que du thé et des perles de tapioca, caractéristique de cette boisson. Il contient aussi parfois du lait, qui peut le rendre particulièrement calorique. Un bubble tea, souvent bu dans de grands gobelets, peut en effet contenir pas moins de 300 à 400 kcal. C'est plus qu'un coca ! D'autant plus qu'il s'agit de calories liquides, particulièrement décriées puisqu'elles sont ingérées sans s'en rendre compte.

© 123RF

Un bubble tea contient aussi d'importantes doses de sucre : 10 grammes pour 100 ml, c'est (encore une fois) plus que le coca... Avec un bubble tea de 500 cl, la moitié de l'apport maximal quotidien en sucres recommandé est déjà atteint. Et on connait les risques liés aux aliments très sucrés et caloriques : augmentation du poids, risque d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires...

En plus du sucre et des calories, le bubble tea contient souvent une longe liste d'additifs chimiques, notamment des colorants, des conservateurs, des arômes ou encore des édulcorants. Le magazine Que Choisir, qui a mené l'enquête sur ces boissons, "n'avait jamais vu des listes d'ingrédients aussi rebutantes". Résultat, "tous les bubble teas sont des aliments ultra-transformés", a affirmé à 60 millions de consommateurs Mathilde Touvier, chercheuse à l'Inserm.

Il a justement été prouvé qu'une "consommation plus élevée d'aliments qualifiés d'ultratransformés est associée à un risque plus élevé de mortalité et de maladies chroniques comme le diabète de type 2, le surpoids, l'obésité, les maladies cardioneurovasculaires, le cancer du sein et le cancer colorectal", d'après l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation). Alors il est préférable de limiter la consommation de bubble tea, comme toutes les boissons sucrées et autres aliments transformés, et de privilégier les aliments bruts et le fait maison.