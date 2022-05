Miss. Tic : l'oeuvre de la street artiste emportée par la maladie

MISS TIC. Décédée à l'âge de 66 ans à Paris des suites d'un cancer, l'artiste féministe Miss Tic. laisse derrière elle 35 années de pochoirs agicheurs aux quatre coins de Paris.

[Mis à jour le 23 mai 2022 à 11h32] Des silhouettes féminines qui ont du répondant peintes sur les murs de Paris, on ne présente plus l'artiste Miss. Tic et ses pochoirs peints sur les murs de la capitale depuis 1985. Pionnière du street-art, elle s'est éteinte ce dimanche 22 mai 2022 dans le 13e arrondissement de Paris, des suites d'un cancer. "Elle était féministe avant l'heure. Ses femmes très sexy, ses phrases un peu bravaches… Quand j'en apercevais une le matin en partant en cours, je me disais que ma journée serait bonne", raconte Carla, une Parisienne du 10e arrondissement, au Parisien.

Pas de doute, ses pochoirs de femmes brunes et sexy accompagnés de messages tantôt poétiques, tantôt politiques, sont gravés à jamais dans les rues de Paris. "Je venais du théâtre de rue, j'aimais cette idée de l'art dans la rue", expliquait l'artiste en 2011 à l'AFP. Depuis 35 ans Miss. Tic ponctuait ses pochoirs de femmes sensuelles de messages souvent drôles, parfois méditatifs mais toujours poétiques. Des phrases de femmes amoureuses mais qui n'ont certainement pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds :

Miss. Tic, qui a toujours vécu à Paris, vivait et travaillait depuis son atelier de la Butte-aux-Cailles. "Je suis tellement triste d'apprendre le décès de cette grande poétesse, philosophe, féministe. Nous avions fait une exposition de ses œuvres dans et hors les murs, à la Butte-aux-Cailles. C'est cette exposition à l'incroyable succès qui m'a d'ailleurs donné l'envie de développer le street art dans le quartier", témoigne le maire du 13e arrondissement Jérôme Coumet (DVG).

Miss. Tic est morte dimanche 22 mai 2022 à Paris à l'âge de 66 ans, des suites d'une maladie, a annoncé sa famille à l'AFP. Sur sa page Facebook officielle, la nouvelle est accompagnée d'une photo d'elle dans son atelier.

L'artiste pochoiriste Jef Aérosol, issu de la première vague de street art comme elle dans les années 1980, annonce sur son Instagram qu'elle "s'est battue contre la maladie avec tant de courage". Le maire du 13e arrondissement de Paris a annoncé qu'une rue ou une place porterait son nom.

Qui est Miss. Tic ?

De son vrai nom Radhia Novat, Miss. Tic est née à Paris le 20 février 1956 d'un père immigré tunisien et d'une mère normande. Elle grandit d'abord à Montmartre, puis sa famille s'installe en 1964 à la Cité des aviateurs, à Orly. En 1966, elle perd sa mère, son frère et sa grand-mère dans un accident de voiture. Ce tragique accident font d'elle une "gauchère obligée". En 1972, alors qu'elle n'a que 16 ans, son père meurt d'une crise cardiaque. Après des études d'arts appliqués, elle s'installe en Californie dans les années 1980. De retour à Paris en 1985, la plasticienne et poète qu'elle est devenue commence à tapisser les murs parisiens de son art. Un dépit amoureux lui inspire son premier pochoir sur un mur du 14e arrondissement de Paris : "J'enfile l'art mur pour bombarder des mots cœurs".

Portrait de Miss. Tic, a la galerie W pendant son exposition "Les Uns et les Unes" en octobre 2013. © VINCENT WARTNER/20 MINUTE/SIPA

Quelle est l'œuvre de Miss. Tic ?

Miss. Tic utilise la technique du pochoir à la bombe aérosol sur les murs de la ville de Paris. Elle a commencé par pratiquer illégalement le street art la nuit, en 1985, sur les murs des quartiers de Montmartre, Ménilmontant, du Marais, de Montorgueil, de la Butte-aux-Cailles.

Mais c'est dans les années 2000 que vient la reconnaissance de l'art urbain par les institutions. Les marques et les galeristes s'intéressent enfin à son travail : elle est enfin exposée et reçoit des commandes publiques. Elle participe aux foires d'art contemporain à Venise ou encore, Miami.

Miss. Tic à la Urban Art Fair au Carreau du Temple en 2018. © ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

En 2007, elle entre dans la collection du Victoria and Albert Museum de Londres. Elle réalise l'affiche du film "La Fille coupée en deux" du réalisateur Claude Chabrol. Le 8 mars 2011, ses oeuvres figurent dans les timbres de La Poste à l'occasion de la Journée de la Femme. En 2013, elle réalise le design de la 5e ligne du tram de l'Agglomération de Montpellier.

"Elle était féministe et solidaire de la cause des femmes, mais à sa manière, très libre, indépendante et poétique. Elle n'était pas idéologue, mais profondément anarchiste", confient ses beaux-enfants, Antoine et Charlotte Novat.

Miss. Tic, un nom emprunté à Picsou

Fan de bande dessinée, Miss. Tic emprunte son pseudonyme au personnage de la sorcière Miss Tick de "La bande à Picsou", créée par Carl Barks.