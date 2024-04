Depuis ce village méconnu, on a l'un des meilleurs points de vue de France

Il existe en France un belvédère bien caché qui offre une vue digne des plus beaux paysages de la forêt amazonienne.

Si l'on pense aux plus beaux points de vue de France, il nous vient automatiquement en tête la tour Eiffel à Paris, Notre Dame de la garde à Marseille, ou encore les falaises d'Étretat en Normandie. Et pourtant, ces images de carte postale ne sont pas les seules à vous en mettre plein la vue au sein de l'Hexagone. Il existe des endroits naturels en France certes un peu moins connus, mais tout aussi époustouflants...

Et si on vous disait qu'il existe un panorama exceptionnel digne des plus beaux paysages de la forêt amazonienne depuis un petit village comptant pas plus de 300 âmes à moins d'une heure de Clermont-Ferrand ? C'est en accédant au belvédère du village de Queuille, modestement appelé le "Paradis", que l'on peut admirer ce site sauvage et majestueux. L'impressionnant Méandre de Queuille, qui forme une immense boucle, longue de 2 kilomètres, creusée dans la roche au fil du temps par la rivière Sioule, s'offre au voyageur depuis ce point d'observation panoramique situé à plus de 250 mètres au-dessus de la rivière.

C'est depuis ce belvédère du Paradis que l''"on prend le mieux la mesure de la plus majestueuse des courbes de la Sioule, parfaitement arrondie en fer à cheval et magnifiée par la retenue du petit barrage homonyme", indique Auvergne Destination, le portail d'informations touristiques de l'Auvergne. Si les voyageurs les plus imaginatifs y voient la tête d'une tortue, le méandre de Queuille enlace une presqu'île, Murat, recouverte de forêt mais autrefois habitée. La verdure omniprésente sur les versants de la Sioule lui confère véritablement un air de bout du monde, c'est pourquoi le méandre est désormais surnommé l'Amazonie d'Auvergne !

Partez vite découvrir ce petit trésor caché du Puy-de-Dôme, l'accès au belvédère est gratuit ! Mais comment s'y rendre ? La commune de Queuille, dans le Puy-de-Dôme est certes un petit village très reculé des Combrailles bien éloignée des axes routiers, mais si vous passez par Clermont-Ferrand ou Vulcania, vous ne serez pas bien loin (à 40 kilomètres en voiture pour l'un, 25 kilomètres pour l'autre) ! Pour accéder au belvédère, nul besoin de faire de la randonnée, il suffit de se garer à l'église du village qui fut la chapelle d'un château disparu au 13e siècle. Il ne vous suffira ensuite de descendre quelques marches depuis le petit parking pour accéder au fameux belvédère et admirer, à 250 mètres en contre-bas, le panorama époustouflant. Enfin, si le coeur vous en dit, vous pourrez prolonger votre séjour à Queuille en empruntant l'un de ses nombreux chemins de randonnée.