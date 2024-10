Les touristes ont adoré cette région française en 2024, c'est justement le meilleur moment pour la visiter

Cette région française figure parmi les meilleures destinations du monde en 2024, idéale à l'automne.

Chaque année, le site spécialisé European Best Destinations établit un classement des "Meilleures Destinations en Europe", basé sur le vote de plus d'un million de voyageurs originaires de 172 pays. Cette année 2024, c'est une région historique et culturelle du nord-est de la France qui s'est taillée étonnamment une place dans le top 20 du classement, parmi des destinations de rêve plus convenues comme Londres, Florence ou encore Sienne.

En couple, en famille ou en solo, les touristes européens ont particulièrement apprécié cette région de France puisqu'ils l'ont hissée au 15e rang des 20 meilleures destinations européennes de l'année. Royaume des bulles, cette vaste région viticole est réputée pour ses paysages champêtres, ses châteaux fastueux, ses immenses caves classées au patrimoine mondial de l'Unesco...

Vous avez deviné cette destination mystère ? Bienvenue en région Champagne, idéale à l'arrière-saison ! Si vous souhaitez vous rendre dans la région cet automne et que vous êtes passionné d'œnotourisme, vous aurez le choix entre la randonnée à travers vignes et forêts aux couleurs chatoyantes à la visite des caves et dégustation de champagne. Et ça tombe bien, le 4e vendredi d'octobre, le Champagne Day est le rendez-vous immanquable pour célébrer le terroir champenois dans toute la région et dans le monde entier !

Vous ne manquerez pas la visite d'Epernay et de Reims, comptant chacune près de 120 kilomètres de caves souterraines. A Reims, les dégustations de grands crus s'imposent à la Maison Ruinart qui propose une visite exceptionnelle de ses crayères gallo-romaines, à la Maison Vranken-Pommery où il est possible de s'émerveiller devant un foudre de 75 000 litres, ou encore à la Maison GH. Mumm, pour plonger au cœur de la fabrication des célèbres bulles.

Pour les familles, l'automne promet encore de belles journées ensoleillées pour s'offrir des balades à vélo dans le vignoble champenois, tout en profitant d'une magnifique palette de couleurs chaudes. Du haut des coteaux, la vue est immanquable. A quelques minutes de la ville de Troyes aux maisons à pan de bois, le Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient est le refuge d'une flore et d'une faune locales et variées, et abrite trois lacs, des dizaines d'étangs et de nombreux sentiers de randonnée dont une véloroute.

La Champagne est aussi une région riche en monuments qui vous fera voyager dans le temps, entre le château de Sedan, plus grand château fort d'Europe qui offre une plongée au Moyen Âge pour tous les âges, l'église Saint-Didier d'Asfeld à l'architecture baroque surprenante ou encore, le Moulin de la bataille de Valmy devenu un célèbre symbole révolutionnaire. On vous a convaincus d'y aller ?