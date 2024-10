On y va pour moins de 70 euros - cette ville a le charme d'Amsterdam mais coûte bien moins cher

Bien moins chère, cette petite ville des Pays-Bas fait concurrence à Amsterdam avec son ambiance, son canal et ses rues praticables à vélo.

Dans les années 90 et 2000, Amsterdam s'est imposée comme l'une des villes les plus touristiques d'Europe. Si bien, qu'elle a même dû mettre en place des restrictions pour limiter l'impact négatif du surtourisme sur ses habitants et son patrimoine dans les années 2010.

Une ville tout aussi attirante permet de s'imprégner de l'atmosphère si propre aux Pays-Bas, tout en évitant les tarifs excessifs de la capitale ainsi que le surtourisme. Construite autour de son canal pittoresque de 14 km, celle-ci est célèbre pour son centre-ville médiéval extrêmement bien préservé. Très dynamique sur le plan culturel, elle y abrite de nombreux musées, événements et festivals de renommée internationale.

Située à seulement 30 minutes de train d'Amsterdam et moins d'une heure de Rotterdam, il s'agit de la ville d'Utrecht, connue par les amoureux de football pour son club évoluant en Première Division. Là-bas, on peut visiter la maison Schröder de l'architecte Gerrit Rietveld, classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO et découvrir la cathédrale Saint-Martin d'Utrecht datant de 1254. Gravir les 465 marches de celle que l'on appelle le Dom van Utrecht permet de profiter d'une vue époustouflante sur la ville.

© Olena Zn-AdobeStock

Faire une promenade en canoë sur les canaux est une autre façon originale de découvrir la beauté historique d'Utrecht. À bord de son embarcation, on peut vite s'émerveiller devant les maisons colorées, les caves voûtées et les nombreux restaurants. L'autre particularité d'Utrecht, ce sont ses nombreux parcs vastes et gratuits. Quel que soit le quartier dans lequel vous vous trouvez, il y en a forcément un.

La quatrième plus grande ville des Pays-Bas, regorgeant de verdure à tous les coins de rue, est également décrite comme l'une des villes les plus cyclables au monde. En son centre, la moitié des déplacements s'effectuent à vélo. Les autorités locales ont d'ailleurs construit un parking pour vélos de 12 500 places, le plus grand au monde ! Cerise sur le gâteau : un billet de train Paris-Utrecht coûte 68 euros. Incontournable.