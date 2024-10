Paris Games Week 2024 : quels jeux vidéo tester ? Le programme et le plan

PARIS GAMES WEEK. La PGW bat son plein à la Porte de Versailles de Paris. Venez tester de nombreux jeux en avant-première, faire des compétitions internationales eSport ou côtoyer les meilleurs cosplayeurs !

[Mis à jour le 23 octobre 2024 à 16h38] La 13e édition de la PGW bat son plein dans les halls 1, 2.2 et 3 de Paris Expo à la Porte de Versailles jusqu'au dimanche 27 octobre. Les gamers vont tester de nombreux jeux-vidéo en avant-première d'Activision, EA ou Square Enix, Ubisoft, Sony ou encore Epic Games. La Paris Games Week, c'est également des compétitions et tournois avec un Village Sport & Esport dédié de 3 000 m², des défilés de cosplay, des nouveaux accessoires de jeux ainsi que les innovations technologiques de constructeurs, éditeurs, accessoiristes et studios français ou européens.

Venez découvrir le meilleur des éditeurs de jeux-vidéo en avant-première : Double Dragon Revive, Assassin's Creed Shadows, Hunter X Hunter Nen Impact, Farming Simulator 25, Little Nightmares III, TEKKEN ou encore Just Dance 2025. Nintendo annonce une longue liste de jeux à découvrir avant tout le monde sur son stand avec évidemment The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom et Super Mario Party Jamboree. Quant à l'espace "made in France", il est de retour pour la 10e année consécutive pour mettre en avant l'innovation avec une longue liste de jeux tricolores à découvrir.

Cette année, une nouveauté de grande ampleur attend les passionnés de la culture japonaise avec un nouvel espace, baptisé "Quartier Manga by Mangas.IO", qui s'étend sur près de 400 m², offrant aux passionnés un véritable voyage sans quitter Paris, avec la reconstitution de l'atmosphère unique d'un Shōtengai, ces rues commerçantes typiques du Japon, pour un dépaysement total.

Quel est le programme de la Paris Games Week 2024 ?

Lors de cette semaine de festivités nous retrouvont bien évidemment différentes activités proposées par les partenaires de l'évènement. Elles regroupent des compétitions d'Esport où une scène de 2 000 places attend les spectateurs, des instants de rencontre avec différentes personnalités et influenceurs du net, des présentations de jeux et différents stands pour tester les prochaines et dernières sorties vidéoludiques.

Un nouvel espace de 400 m² est dédié à la culture manga et de nombreux jeux au carrefour entre plusieurs médias sont présentés comme MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection : Arcade Classics, DRAGON BALL ! Sparking ! ZERO, Star Wars Outlaws, League of Legends, Marvel Rivals et Les Fourmis et Les Schtroumpfs. Enfin, un projet transmédia unique en son genre : Unknown 9 : Awakening, est à découvrir sur le stand Bandai Namco.

Le cosplay a quant à lui son village dédié, à l'entrée du pavillon 2.2., avec une fresque postapocalyptique immersive mettant en scène des personnages issus de divers univers gaming et pop culture à découvrir de toute urgence !

© PGW2024

On peut aussi compter sur les stands des nombreux partenaires de l'évènement, parmi lesquels on retrouve Capcom, Square Enix, Nintendo, Xbox, Playstation, SEGA, Bandai Namco et Ubisoft. Chacun compte proposer des opportunités de tester les dernières sorties de leurs studios et leurs studios partenaires. Retrouvez le programme complet de la PGW 2024

Quels jeux tester à la Paris Games Week 2024 ?

La Paris Games Week s'associe à différents mastodontes du monde du jeu vidéo, fabricants et studios confondus. On retrouvera donc Sony, Nintendo et Xbox à leurs stands respectifs durant l'évènement, vous offrant d'aller découvrir certaines des prochaines sorties de leurs éditeurs et développeurs partenaires. Mais ce n'est pas tout, différents grands studios comme Capcom, Ubisoft, Square Enix, SEGA et bien d'autres vous proposent de rejoindre leurs stands pour tester certains titres très attendus. La liste des jeux de la Paris Games Week 2024 est longue, mais s'il faut en tester en priorité :

Double Dragon Revive

Hunter X Hunter Nen Impact

Dragon Ball Sparking 0

Monster Hunter Wilds

Little Nightmare III

Kingdom Come Delivrance 2

Où trouver le plan de la Paris Games Week 2024 ?

La disposition précise des lieux et des trois pavillons consacrés à l'événement est visible sur le compte Twitter de l'événement et sur la page officielle du plan du salon sur le site de la Paris Games Week.

Combien coûte un billet à la Paris Games Week 2024 ?

Les places sont proposées à 22 € la journée plein tarif, et à 18 € en tarif réduit (- 18 ans, étudiants, personne en situation de handicap). Les billets de la PGW 2024 ne sont ni échangeables, ni remboursables et s'achètent uniquement en ligne. Rendez-vous sur le site officiel de la billetterie de la PGW.

Pour vous rendre à la Paris Games Week 2024, vous devrez en premier lieu vous rendre au Pavillon 1 du Parc des expositions Paris Expo qui se trouver au 1 place de la Porte de Versailles à Paris 15e. Différents moyens s'offrent à vous pour rejoindre l'évènement, du métro à la voiture en passant par le tramway et le vélo.

En voiture : Suivre Porte de Versailles depuis l'A1, l'A2, l'A3, l'A4, l'A6, l'A10, l'A14, l'A15 et le Boulevard Périphérique. Un parking se trouve sous le Parc des Expositions.

Suivre Porte de Versailles depuis l'A1, l'A2, l'A3, l'A4, l'A6, l'A10, l'A14, l'A15 et le Boulevard Périphérique. Un parking se trouve sous le Parc des Expositions. En métro : Ligne 12 Station Porte de Versailles, Ligne 8 Station Balard

Ligne 12 Station Porte de Versailles, Ligne 8 Station Balard En bus : Ligne 39 et Ligne 80 arrêt Porte de Versailles

Ligne 39 et Ligne 80 arrêt Porte de Versailles En tramway : Ligne 3 et Ligne 2 arrêt Porte de Versailles

Ligne 3 et Ligne 2 arrêt Porte de Versailles En vélib : Station au 2 rue Ernest Renan, Station au 42 Boulevard Victor, Station au 12 Square Desnouettes

La Paris Games Week se tient entre le 23 et le 27 octobre 2024, tous les jours de 9 heures à 19 heures. Les différents exposants vous accueilleront sur leurs stands au Parc des expositions Paris Expo, Porte de Versailles à Paris. Différents espaces sont prévus en fonction de vos envies, avec notamment un espace famille incontournable, le "Paris Games Week Junior", offrant de nombreuses animations dédiées aux enfants et aux familles pendant les 5 jours.