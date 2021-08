Restaurant et Covid : toutes les nouvelles règles à savoir à partir du 9 août

RESTAURANT et COVID - A partir de ce lundi 9 août, le pass sanitaire doit être présenté dans les cafés, bars et restaurants, y compris en terrasse. Voici les nouvelles modalités à connaître avant de se rendre dans ces lieux publics.

[Mis à jour le 9 août 2021 à 15h17] L'accès libre au restaurant n'est plus d'actualité jusqu'à nouvel ordre et le pass sanitaire s'impose dans la vie des Français. A compter de ce lundi 9 août, le pass sanitaire devra être présenté à l'entrée des restaurants mais aussi des bars et cafés, y compris en terrasse. Cette restriction fait suite à la validation du projet de loi sanitaire (qui comprend l'extension du pass sanitaire) par le Conseil constitutionnel le 5 août. Le but ? Encourager la vaccination pour réduire la propagation du variant Delta du Covid-19 en France. A savoir, la vente à emporter, la restauration collective et les restaurants de routiers ne sont pas concernés par l'extension du pass sanitaire.

Si le Gouvernement a indiqué que la semaine du 9 au 15 août était dédiée au test et au rodage, des amendes sont prévues pour les clients et restaurateurs qui ne respecteront pas la loi. Les clients démunis de pass sanitaire et/ou en possession d'un faux certificat seront sanctionnés par une amende forfaitaire de 135 euros. Cette amende peut être majorée jusqu'à 3 750 euros si le client commet trois fois la même infraction sur une période de 30 jours. Quant aux restaurateurs qui ne vérifient pas le pass sanitaire de leurs clients, ils s'exposent à une mise en demeure, puis à une fermeture administrative. Sans oublier une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 euros et un an de prison si l'infraction est commise à trois reprises en 45 jours.

Le saviez-vous ? Le pass sanitaire était déjà imposé dans certains établissements. Les restaurants, bars dansants, tout comme les clubs de plage, doivent depuis le 9 juillet exiger le pass sanitaire à leurs clients, du moment qu'ils reçoivent plus de 50 personnes, et uniquement à l'heure où ils deviennent dansants, bien sûr. De plus, ils doivent également respecter une jauge de 75% de leur capacité totale en intérieur.

Depuis le 9 août, le pass sanitaire est généralisé dans tous les restaurants, bars et cafés, y compris en terrasse...Concrètement, les clients devront présenter leur pass sanitaire avant d'accéder dans ces lieux publics. Pour rappel, le pass sanitaire consiste en une preuve de vaccination complète, une preuve de rétablissement du Covid-19 ou un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures.

Le protocole sanitaire qui est appliqué dans les salles des restaurants et bars est le suivant, depuis le 30 juin :

Port du masque obligatoire dès 11 ans, à l'arrivée au restaurant et pour se déplacer .

. Pas plus de 6 personnes à table.

Les menus présentés sont présentés sous une forme évitant tout contact (ardoise, à l'oral ou QR code) dans la mesure du possible. Les menus plastifiés sont nettoyés entre chaque manipulation et les menus papiers sont à usage unique.

Installation de parois de séparation ou plexiglas entre les tables recommandée .

. Interdiction de consommer debout .

. Consommation et service au bar interdits .

. Désinfection des mains au gel hydroalcoolique .

. Respect des gestes barrières .

. Paiement à table obligatoire .

. Usage de la carte bleue sans contact recommandé.

Les clients munis d'un smartphone peuvent photographier le QR code affiché à l'entrée de l'établissement de restauration afin de consulter le menu. Mais les restaurateurs scannent également les QR code de leurs clients afin de contrôler leur pass sanitaire. A ce moment-là, un lien s'ouvre sur le smartphone ou la tablette du restaurateur via l'application TousAntiCovid Verif.

L'application pour les restaurateurs est similaire à celle des particuliers, mais ne divulgue que quelques informations : nom, prénom, date de naissance, validité ou non du pass, données de vaccination, test négatif ou guérison du Covid. Le gouvernement a spécifié que le QR code est crypté, et que celui-ci n'indique pas de détails sur la géolocalisation du client. Le protocole sanitaire a été validé par la CNIL dans la mesure où son usage est temporaire.