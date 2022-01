"Pass vaccinal : date, transport, contrôles, ce qui change"

PASS VACCINAL. Le texte de loi sur le pass vaccinal a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Quelle différence avec le pass sanitaire ? A partir de quel âge et à quelle date est-il appliqué ? Voici un aperçu des nouvelles règles.

Sommaire Quelle date du pass vaccinal ?

Pourquoi transformer le pass sanitaire ?

Les lieux soumis au pass vaccinal

Le pass vaccinal obligatoire en entreprise ?

Quels pays utilisent déjà le pass vaccinal ? L'essentiel Le texte de loi sur le pass vaccinal a été adopté à l’Assemblée nationale jeudi 6 janvier, après trois jours de débats, à 214 voix pour, 93 voix contre et 27 abstentions.

Le pass vaccinal sera demandé dès l'âge de 12 ans dans les restaurants, bars, cafés, cinémas, théâtres et autres activités de loisirs, foires et séminaires, comme le pass sanitaire. Il sera également obligatoire dans les transports inter-régionaux (TGV, Intercités) mais pas dans les trains régionaux (TER, Transilien, RER, métros, bus) ni dans les trajets continent-Corse en bateau ou avion . Les établissements et services de santé seront également exemptés du pass vaccinal .

. . Le texte de loi a été légèrement modifié en première lecture, prévoyant de limiter le pass vaccinal aux Français de plus de 16 ans au lieu de 12 ans dans le cadre des activités "périscolaires et extrascolaires".

Lundi 10 janvier, le texte de loi passe en commission du Sénat. Puis de mardi 11 à mercredi 12 janvier, en séance publique. La date d'entrée en vigueur du pass vaccinal pourrait être repoussée au-delà du 15 janvier.

Les députés de gauche (LFI, PCF, PS, Libertés et Territoires) envisagent un recours au Conseil constitutionnel contre la loi sur le pass vaccinal.

Comment obtenir le pass vaccinal ? Les Français de plus de 12 ans doivent présenter un schéma vaccinal complet (une ou deux doses en fonction du vaccin) ou un certificat de rétablissement dont les critères seront déterminés par un décret du Premier ministre. Les tests PCR ou antigéniques négatifs au Covid-19 ne seront plus valables.

En direct

Recevoir nos alertes live !

06/01/22 - 23:54 - Quid de l'application du pass vaccinal dans les territoires d'Outre-mer ? [FIN DU DIRECT] - David Loiron, député LREM de La Réunion, a interpelé la majorité parlementaire hier soir : "Le projet de pass vaccinal ne peut être appliqué en l'état, ça va désorganiser complètement l'économie (...) comment ça va se passer quand la loi va être votée, dans les territoires des outre-mer ?" Pour rappel, plus de 50 % de la population dans les territoires d'Outre-mer n'est pas vaccinée. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a tenu à le rassurer : "Ces marges de manœuvres sont renvoyées au dialogue entre les préfets et élus locaux." 06/01/22 - 23:06 - Les fraudeurs s'exposent à des amendes plus lourdes Dans le texte de loi sur le pass vaccinal, la présentation d'un pass d'une autre personne est sanctionnée d'une amende de 1 500 euros contre 135 euros auparavant. La détention d'un faux pass vaccinal est punie d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de 75 000 euros. Enfin, les exploitants qui ne contrôlent pas les pass peuvent être sanctionnés d'une amende de 1 000 euros. 06/01/22 - 22:18 - Le Sénat devra être particulièrement attentif à propos de la question du contrôle d'identité Alors que le gouvernement souhaite laisser la possibilité aux exploitants de vérifier l’identité du détenteur du pass vaccinal, "on sera très vigilants sur le fait qu’une personne qui n’est pas habilitée à avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments d’identité d’une personne ne puisse pas y avoir accès. Il faut trouver les moyens d’un contrôle le plus objectif possible", a prévenu le sénateur du Rhône, François-Noël Buffet. 06/01/22 - 21:31 - Le pass vaccinal s'appliquera, mais dans quels lieux ? Avec le pass vaccinal, un test négatif ne suffira plus pour accéder aux lieux soumis actuellement par le pass sanitaire, sauf pour accéder aux établissements et services de santé ou pour emprunter un avion ou un bateau en direction ou en provenance de la Corse. L'accès aux bars et restaurants, aux activités culturelles et sportives, ainsi qu'aux transports interrégionaux, est donc conditionné par le pass vaccinal. 06/01/22 - 20:50 - Christophe Castaner veut que "le Sénat se précipite aussi pour avancer" sur le texte du pass vaccinal Invité de LCI ce jeudi soir, Christophe Castaner a défendu le pass vaccinal face à Ruth Elkrief : "Nous assumons parfaitement de faire porter tous les efforts en limitant les accès à certains lieux et certaines activités sur celles et ceux qui refusent de se faire vacciner." Et de préciser : "Nous avons fait aboutir ce texte, maintenant il faut qu'il chemine. J'adorerais que le Sénat se précipite aussi pour avancer sur ce texte, comme nous l'avons fait. Notre objectif est qu'il soit opérationnel à la mi-janvier. C'est un outil de protection des Français, ne perdons pas de temps." 06/01/22 - 18:28 - Le pass vaccinal sera-t-il requis pour se rendre en Corse ? Les trajets, par bateau ou par avions, entre le continent et la Corse ne seront pas soumis au pass vaccinal. Cependant, le pass sanitaire sera toujours requis pour effectuer ces trajets. Un test PCR ou antigénique négatif sera donc suffisant. 1/2 #PJLGestionSanitaire Le pass sanitaire actuel continuera de s'appliquer aux déplacements #Corse-continent et non le pass vaccinal. C'est une précision importante d'@olivierveran faute de quoi les Corses auraient été confrontés à une rupture d'égalité #PassVaccinal pic.twitter.com/hcamvI7D5X Le pass vaccinal sera-t-il requis pour se rendre en Corse ?— Jean-Félix Acquaviva (@JF_Acquaviva) January 5, 2022 06/01/22 - 18:01 - Quid de l'application du pass vaccinal dans les territoires d'Outre-mer ? David Loiron, député LREM de La Réunion, a interpelé la majorité parlementaire hier soir : "Le projet de pass vaccinal ne peut être appliqué en l'état, ça va désorganiser complètement l'économie (...) comment ça va se passer quand la loi va être votée, dans les territoires des outre-mer ?" Pour rappel, plus de 50 % de la population dans les territoires d'Outre-mer n'est pas vaccinée. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a tenu à le rassurer : "Ces marges de manœuvres sont renvoyées au dialogue entre les préfets et élus locaux." 06/01/22 - 17:29 - Un amendement sur la "repentance" prévu dans le texte de loi Outre le pass vaccinal, le texte de loi prévoit également un renforcement des mesures de lutte contre la fraude aux documents relatifs à l'état de vaccination contre le Covid-19. Le gouvernement a prévu un amendement sur la "repentance", pour les détenteurs de faux pass sanitaire souhaitant se faire vacciner dans les 30 jours. Dans ce cas, ils ne se feront appliquer aucune peine. "Si les personnes qui ont un faux pass reconnaissent leur erreur et se font vacciner, nous serons indulgents, s'ils ne le font pas nous les condamnerons" avait indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran sur France 2. 06/01/22 - 17:01 - Des amendes plus lourdes pour les fraudeurs Dans le texte de loi sur le pass vaccinal, la présentation d'un pass d'une autre personne est sanctionnée d'une amende de 1 500 euros contre 135 euros auparavant. La détention d'un faux pass vaccinal est punie d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de 75 000 euros. Enfin, les exploitants qui ne contrôlent pas les pass peuvent être sanctionnés d'une amende de 1 000 euros. 06/01/22 - 16:31 - Des jauges proportionnelles seront instaurées dans les stades et salles L'accès à des salles publiques ou des stades sera soumis à des jauges proportionnelles aux caractéristiques des lieux. Ces jauges ne devraient pas concerner les meetings politiques et l’exercice du culte d'après les propos du Premier ministre Jean Castex. 06/01/22 - 15:30 - La possibilité pour les lieux soumis au pass vaccinal de vérifier l’identité des clients Les députés ont adopté l'amendement gouvernemental qui précise que "lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n’est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente, il peut être procédé à une vérification de la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d’identité". 06/01/22 - 14:47 - Les établissements de santé sont-il concernés par le pass vaccinal ? Les établissements médico-sociaux ne sont pas concernés par le pass vaccinal. L'accès aux établissements de santé et services médico-sociaux restera néanmoins conditionné au pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif au Covid-19 ou certificat de rétablissement) pour les malades et les accompagnateurs, sauf bien sûr aux urgences, où aucun de ces deux pass n'est demandé. 06/01/22 - 14:27 - La question du contrôle d'identité : "un point de vigilance essentiel" pour le Sénat Alors que le gouvernement souhaite laisser la possibilité aux exploitants de vérifier l’identité du détenteur du pass vaccinal, "on sera très vigilants sur le fait qu’une personne qui n’est pas habilitée à avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments d’identité d’une personne ne puisse pas y avoir accès. Il faut trouver les moyens d’un contrôle le plus objectif possible", a prévenu le sénateur du Rhône François-Noël Buffet. 06/01/22 - 13:59 - Le pass vaccinal aura-t-il une date de fin ? Le projet de loi va remplacer le pass sanitaire par le pass vaccinal et devrait donc respecter la même durée de validité. Le 10 novembre, le pass sanitaire a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 par la loi. Les sénateurs LR réfléchissent quant à eux à "un mécanisme de péremption du pass vaccinal".

Le projet de loi "pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal" n'entrera pas au Sénat avant lundi 10 janvier en commission, puis sera examiné en séance publique du 11 au 12 janvier au soir. Le gouvernement souhaitait que le pass vaccinal entre en vigueur à partir du 15 janvier 2022, mais l'agenda du gouvernement a été chamboulé alors que la majorité des députés a suspendu les débats dans la nuit de lundi à mardi, puis de mardi à mercredi suite aux propos polémiques d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés dans une interview accordée au Parisien le 4 janvier. Si, in fine, la majorité des députés a validé le projet de loi à l'Assemblée nationale, le Sénat, qui examine le texte de loi prochainement, pourrait encore ralentir son adoption.

Avec cette mesure, le gouvernement vise clairement à "faire peser la contrainte sur les non-vaccinés" selon les mots du Premier ministre le vendredi 17 décembre en conférence de presse, qui juge qu'il n'est "plus possible" d'avoir près de 5,3 millions de non-vaccinés dans le pays. Lors de sa prise de parole, Jean Castex a rappelé l'importance de la vaccination et du rappel notamment dans la "course de vitesse" contre le Covid-19 et le variant Omicron qui est devenu majoritaire sur le territoire. Par ailleurs, il a précisé que cette loi devrait permettre de "durcir les contrôles et les sanctions contre les faux pass".

Si la loi est adoptée, les lieux soumis à ce nouveau pass seront presque les mêmes que ceux actuellement soumis au pass sanitaire, puisqu'il s'agit d'une transformation de ce dernier, à l'exception des établissements de santé, des transports vers la Corse ou l'Outre-mer, où le pass sanitaire restera en vigueur. Il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid sous certaines conditions) pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, bars et cafés , y compris les terrasses.

, y compris les terrasses. Trains de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés).

(TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés). Campings, hôtels et centres de vacances dans certains cas seulement : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

: le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures. Les stades et autres établissements sportifs de plein air : le pass est requis pour entrer dans un stade.

: le pass est requis pour entrer dans un stade. Stations de ski : le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques.

: le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques. Musées et monuments : A l' Arc de Triomphe , la Tour Eiffel, le château de Versailles ou tout autres musées et monuments, le pass est requis.

: A l' , la Tour Eiffel, le ou tout autres musées et monuments, le pass est requis. Parcs d'attraction : le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le Parc Astérix , le Futuroscope ou Disneyland Paris .

: le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le , le Futuroscope ou . Concerts et festivals : l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs.

: l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs. Cinéma : le pass est en vigueur dans les salles de cinéma.

: le pass est en vigueur dans les salles de cinéma. Théâtres et autres salles de spectacle : théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs.

: théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs. Salon et foires : une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes.

: une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes. Casinos et autres salles de jeux : les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu.

: les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Lieux de culte : les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière.

: les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière. Mariages : si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est.

: si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est. Croisières en bateau : le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents.

: le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents. Discothèques : les boîtes de nuit sont soumises au pass.

: les boîtes de nuit sont soumises au pass. Centres commerciaux et grands magasins : le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet.

: le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet. Voyage : le pass est obligatoire pour les liaisons inter-régionales dans la France hexagonale. Les liaisons avec la Corse ou encore, l'Outre-mer, sont exemptées du pass vaccinal car elles entrent dans le cadre du pass sanitaire frontière.

Si la possibilité d'obliger les salariés à présenter un pass vaccinal à leur entreprise pour pouvoir travailler a été envisagée, les échanges avec les représentants des salariés et du patronat ont amené le gouvernement à revoir sa position sur le sujet. L'hypothèse ne figurera donc pas dans le projet de loi.

Plus d'une dizaine de pays utilisent déjà le pass vaccinal dans le monde. Récemment, la Suède a opté pour le pass vaccinal à partir du 1er décembre pour les rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes. Une nouvelle mesure qui intervient alors que le pays possède un des plus faibles taux d'incidence (197 cas pour 100 000 habitants) en Europe. Depuis le 18 novembre, la République Tchèque utilise également ce système. Pour entrer dans les commerces et les restaurants, les hôtels, les musées ou les événements sportifs, il faut être vacciné ou guéri du Covid-19. Plus strict encore, la Lettonie qui a annoncé que les députés non vaccinés sont suspendus de leurs fonctions depuis le 15 novembre. Une décision qui devrait durer au moins jusqu'en juillet 2022 puis sera réexaminée tous les deux mois. Enfin, l'Estonie qui allie la technologie et le passeport vaccinal. En effet, le pays avait lancé un "passeport immunitaire" numérique en juin 2021 pour tous les salariés du pays. Ainsi, une fois les salariés arrivés sur leur lieu de travail, ils doivent présenter leur téléphone portable à une borne qui analyse leur système immunitaire face au Covid-19.