Pass culturel et sportif : un pass sanitaire à l'étude pour les grands événements

PASS SANITAIRE - La mise en place d'un laisser-passer numérique pour accéder à certains établissements culturels et sportifs en France est à l'étude par le gouvernement. Le chef de l'Etat a néanmoins précisé qu'il ne sera pas utilisé pour se rendre au restaurant.

[Mis à jour le 28 avril 2021 à 15h10] Alors qu'un passeport sanitaire, non-obligatoire, sera mis en place au niveau européen à la mi-juin 2021 pour "les déplacements pour entrer ou sortir du territoire national", le gouvernement est actuellement en train d'œuvrer à la création d'un "pass sanitaire" français, qui a pour objectif de réguler l'accès non pas aux restaurants, mais aux lieux culturels et sportifs d'envergure fermés actuellement à cause du Covid-19.

A l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire ce mercredi 28 avril, Jean Castex a en effet annoncé que ce pass sanitaire français serait utile à "l'accès à des grands événements sportifs ou culturels". Ce qui laisse présager une utilisation du pass pour se rendre à un match ou une salle de concert dans un stade. "Nous devons en débattre dans le cadre de la stratégie de réouverture", a expliqué le Premier ministre. "Le Parlement devra en décider", a-t-il ajouté.

Ce "pass sanitaire" français n'est donc pas à confondre avec le passeport sanitaire, bien que tous deux soient une sorte de carnet de santé numérique qui peuvent présenter une preuve de vaccination au Covid-19. Vraisembablement couplé à l'application TousAntiCovid, le pass sanitaire français utilisera des QR codes placés à l'entrée des établissements culturels et sportifs pour permettre l'enregistrement du titulaire du dispositif. Quelles sont les différences avec le passeport sanitaire ? Qu'en est-il des Français qui ne disposeraient pas de smartphone ? Nos éléments de réponse ci-dessous :

Le "pass sanitaire" français sera un dispositif couplé à l'application Tous anti-covid qui permettrait de pratiquer certaines activités de loisirs à l'ère du Covid-19. Il intégrerait des éléments relatifs à la situation médicale du titulaire face au Covid-19, à savoir sa vaccination anti-Covid éventuelle, son dernier test négatif (de 48 heures à 72h avant) ou une attestation de non-symptômes. Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 23 % de la population selon le Baromètre du numérique 2019), le pass sanitaire pourrait prendre la forme d'une carte ou d'un papier. Un QR code placé à l'entrée de l'établissement culturel ou sportif permettra au titulaire de scanner le pass sanitaire afin de s'enregistrer, ce qui permettra de réguler les lieux et de "faciliter le système d'alerte" pour une meilleure traçabilité en cas de contamination au Covid-19, ou de remontée de cas-contact.

Ce pass sanitaire pour ces grands établissements culturels et sportifs ne sera "pas un passeport sanitaire". Ce qu'il faut bien souligner, afin qu'il n'y ait pas de "confusion" sur le sujet, comme l'a souligné le président de la République en conférence de presse, c'est que le pass sanitaire "ne pourra pas être soumis au vaccin". "Si on arrive à un moment dans le printemps à ouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'avons pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous", a-t-il ajouté.

En raison de leurs dénominations, la confusion règne. Le passeport sanitaire, ou "certificat sanitaire", validé par les 27 États membres de l'Union Européenne, permettra de se rendre d'un pays à un autre en Europe, si possible avant l'été. Ce document unique en Europe, au format papier et numérique, centralisera les informations sanitaires du titulaire pour voyager. Le projet présenté par la Commission européenne mercredi 17 mars ne doit pas être confondu avec le pass sanitaire, qui quant à lui sera utilisé uniquement au niveau national, et permettra l'accès aux grands établissements recevant du public, au sein de notre pays.

Alors que l'application TousAntiCovid n'a jamais été rendu obligatoire, la mise en œuvre d'un pass sanitaire français va forcément "poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés", selon les propos du président de la République, qui sous-entend que l'utilisation du pass sanitaire sera rendue obligatoire pour se rendre dans certains établissements culturels ou de loisirs en France. En ce qui concerne l'accès aux bars, restaurants, théâtres et musées, l'exécutif a décidé de se passer de ce pass sanitaire en misant sur "une couverture vaccinale satisfaisante de la population" pour les réouvertures. "Il ne faut pas empêcher les gens de vivre", avait alors expliqué Emmanuel Macron, à propos de l'utilisation de ce pass sanitaire.

"On n'a jamais vu au sein d'un pays un tel système", a souligné Alice Desbiolles, médecin spécialiste en santé publique, auprès de 20 Minutes. "Normalement, à l'exception du vaccin DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) pour les enfants, rien ne peut obliger à diffuser des informations de santé, censée être confidentielles. Cela pourrait créer un dangereux précédent déontologique et éthique", s'est-elle inquiétée. "On ne peut pas forcer à recevoir un traitement, un test ou un produit de santé, encore moins avec chantage à la vie sociale. Dans ce cas, où s'arrête-t-on ?" La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a quant à elle émis certaines réserves concernant l'usage du QR Code : "Le traitement de ces informations, et en l'espèce par les pouvoirs publics, doit faire l'objet de la plus grande vigilance".

Aucune date précise n'est arrêtée pour le moment et selon le ministre de la Santé, la mise en place du pass sanitaire se heurte encore à de nombreux obstacles. "Ça pose des questions éthiques, scientifiques, juridiques, techniques importantes", a-t-il expliqué au cours d'un débat sur la crise sanitaire à l'Assemblée nationale. La mise en place de ce pass sanitaire sera de toute manière conditionnée à la réouverture des établissements culturels ou de loisirs.