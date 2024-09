Sous cette célèbre gare se cache un monde secret totalement méconnu

Un lieu insoupçonné et très bien caché se cache sous cette célèbre gare parisienne.

Il est bien connu que notre capitale regorge de lieux secrets qui n'attendent qu'à être dénichés par les promeneurs les plus curieux. Et ce sont souvent les endroits les plus communs qui cachent les trésors les plus inattendus. Saviez-vous par exemple que sous les pieds des voyageurs des voies 4 et 5 de la gare de l'Est, cette célèbre gare parisienne du 10e arrondissement, se cache tout un monde miniature de petits trains et voyageurs de poche ?

Depuis près de 70 ans, c'est derrière une porte marquée n°9, sous de la gare de l'Est, que l'on découvre des centaines de mètres de rails miniatures... On se croirait presque dans la scène culte du film "Harry Potter - A L'École Des Sorciers", ce moment où Harry et Hagrid cherchent l'étrange voie 9 3/4 de la gare King Cross afin d'emprunter le "Poudlard Express" ! Concrètement, et ce n'est pas une blague, pour découvrir ce lieu insoupçonné, il faut emprunter la rampe d'Alsace de la gare qui amène au niveau - 1 du parking souterrain, puis sonner à la fameuse porte n°9.

Ce sont des passionnés qui vous ouvrent les portes d'un sous-sol de 400 m² qui regroupe plus de 600 mètres de voies miniatures regroupées en trois réseaux ferrés, des reproductions de réseaux ferroviaires à l'échelle H0, 0 et 1m. Sous nos yeux, des dizaines de trains miniatures aux détails incroyables, que ce soit des locomotives à vapeur ou modernes, de convois de marchandises colorés, des centaines d'aiguillages et de machines mais aussi des voyageurs de poche qui patientent sur les quais ou dans les collines, tous réalisés à la main et de manière extrêmement minutieuse.

Cet endroit totalement atypique est l'œuvre incroyable des adhérents de l'Association Française des Amis des Chemins de Fer (AFAC) qui continue à développer et faire tourner ces machines de manière mécanique. Toutes ces scènes évoquent vous plongeront dans l'atmosphère des vraies lignes ferroviaires. Motivés pour découvrir ce lieu hors-du-temps caché dans les entrailles de la Gare de l'Est ?

Des visites gratuites sont organisées tous les premiers samedis de chaque mois, sous réservation obligatoire sur le site reservation.afac-asso.fr, où les membres de l'AFAC partagent avec amour leur passion du modélisme ferroviaire. Des visites guidées sont également organisées par Seine-Saint-Denis Tourisme via le site Exploreparis.com. Elles ne se déroulent qu'une fois par mois et les prochaines ont lieu les 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2024 à 14h30.