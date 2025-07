Incendie en Ardèche : dix hectares brûlés et des dizaines d'autres menacés

Un incendie s'est déclenché et a brûlé une dizaine d'hectares en Ardèche ce jeudi 17 juillet. Le feu n'est pas maîtrisé et menace des dizaines d'autres hectares selon les informations de la protection civile.

Un feu est en cours et menace des dizaines d'hectares en Ardèche. Un incendie s'est déclenché entre les communes de Loubaresse et Valgorge ce jeudi 17 juillet selon les informations de BFMTV. D'après les premiers éléments, le feu se serait déclaré aux bords de la route, notamment de la D24. Déjà dix hectares de végétation situés dans un massif de pins ont brûlé et le feu continue de progresser. Il est favorisé par terrain en forte pente et risque d'incendier dix autres hectares selon le Sdis de l'Ardèche, voire 60 hectares selon les estimations de la société civile.

L'incendie n'est "pas encore maîtrisé" a fait savoir le colonel Laurent Courtial, directeur département adjoint du Sdis de l'Ardèche, au micro de BFMTV. Le pompier se montre toutefois optimiste et souligne que le vent est "favorable" pour limiter la propagation du feu, aidant ainsi la mission des 80 sapeurs-pompiers mobilisés sur place. Les soldats du feu sont appuyés par 40 engins, deux avions Milan, un avion de reconnaissance Horus et un hélicoptère bombardier d'eau.

Alors que les pompiers appellent à éviter le secteur, aucune évacuation de population n'est envisagée pour l'heure selon Laurent Courtial. Une ferme située à proximité de l'incendie et ses occupants ont été "mise en sécurité rapidement", de même que des randonneurs qui ont été guidés pour "ne pas être dans l'axe du feu".

Le département de l'Ardèche se trouve en vigilance jaune face au risque d'incendie pour la journée du 17 juillet, mais aussi pour celle du vendredi 18 juillet selon les prévisions de la météo des forêts par Météo-France.