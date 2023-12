La grande aventure de la Tour Eiffel racontée ce jeudi soir sur France 5, des images impressionnantes

Ce documentaire exceptionnel est diffusé dans le cadre du centenaire de la mort de Gustave Eiffel et vous plonge dans les coulisses de la construction de la Tour Eiffel. La dame de fer conserve encore aujourd'hui bien des secrets, enfin dévoilés.

Depuis plus de 130 ans, la Tour Eiffel, surnommée la Dame de fer, s'élève majestueusement à plus de 300 mètres dans le ciel de Paris. Attirant près de 6 millions de visiteurs chaque année, elle est devenue un symbole de progrès et d'audace technique. Le documentaire offre une nouvelle perspective sur l'épopée de la construction de la Tour Eiffel, un défi extraordinaire relevé par Gustave Eiffel et son équipe.

France 5 propose le jeudi 14 décembre 2023 un documentaire exceptionnel intitulé "Tour Eiffel, le rêve d'un visionnaire", réalisé par Pascal Cuissot. Cette diffusion survient à l'occasion du centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Le documentaire promet de plonger les téléspectateurs dans la vie et l'œuvre de cet ingénieur pionnier, révélant des aspects peu connus de ses réalisations spectaculaires.

Le film nous transporte d'abord en 1889, année de l'Exposition universelle à Paris, où Gustave Eiffel réalise ce qui semblait être un rêve impossible : construire la plus haute tour du monde. En seulement deux ans, deux mois et cinq jours, le colosse de 300 mètres prend forme au cœur de la capitale française. Le documentaire explore les innovations et les réalisations qui ont jalonné le parcours d'Eiffel et ont in fine rendu possible la construction de sa célèbre tour.

La Tour Eiffel lors de sa construction.(image 3D) © Bleu Kobalt Production

Sont également abordés les défis humains et technologiques rencontrés durant la construction de la tour. Un aspect moins connu de l'histoire de la Tour Eiffel est sa quasi-destruction vingt ans après sa construction. Eiffel, dans une aventure scientifique fascinante, utilise les progrès de la télégraphie sans fil pour sauver sa création de la démolition et lui donner l'avenir brillant qu'on lui connaît.

En plus de retracer l'histoire de la Tour Eiffel, le documentaire offre des accès exclusifs et présente des images inédites. Les téléspectateurs auront l'opportunité de découvrir l'intérieur de l'armature métallique de la statue de la Liberté, la Passerelle Eiffel de Bordeaux, et l'arche monumentale du Viaduc de Garabit. Des ponts portatifs Eiffel, récemment découverts au Vietnam, seront également mis en avant.

L'inauguration en 1889. La Tour Eiffel était alors rouge. © Bleu Kobalt Production

Des scènes de reconstitution en 3D viennent enrichir le récit, recréant les défis du chantier de construction de la tour Eiffel et l'éclat de l'Exposition universelle de 1889. Le documentaire inclut aussi des images inédites de la campagne actuelle de peinture de la Tour Eiffel, ainsi que des prises de vue exceptionnelles du phare situé au quatrième étage, normalement fermé au public, et de la machinerie des ascenseurs hydrauliques. La grande aventure de la Dame de fer, sortie du rêve d'un ingénieur au nom devenu iconique, est à découvrir ce jeudi 14 décembre à partir de 21h05 sur France 5. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d'histoire, d'architecture et de grandes réalisations humaines.