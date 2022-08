Ticket restaurant 2022 : à quelle date le plafond passe à 25 euros ?

TICKET RESTAURANT. Limité jusqu'à présent à une dépense journalière de 19 euros maximum, le plafond du ticket restaurant va bientôt être augmenté. Voici les réponses à vos questions sur les nouvelles conditions d'utilisation des tickets restaurant.

[Mis à jour le 31 août 2022 à 17h26] La loi d'urgence pour le pouvoir d'achat, définitivement adoptée le 3 août 2022 par le Parlement, change les règles des tickets restaurants. Outre la réévaluation de son plafond à 25 euros au plus tard le 1er octobre 2022, le ticket restaurant peut désormais être utilisé pour acheter n'importe quel produit d'alimentation, directement consommable ou non, jusqu'au 31 décembre 2023.

Publié au Journal Officiel, le texte de loi stipule effectivement au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 que "jusqu'au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné". Dans quels magasins peut-on utiliser les tickets restaurant ? Quand pourra-t-on utiliser le plafond de 25 euros ? Est-il valable tous les jours de la semaine ?

A quelle date le ticket restaurant passe-t-il à 25 euros ?

Le plafond du ticket restaurant qui est de 19 euros actuellement va augmenter courant septembre et au plus tard le 1er octobre 2022 : il passera à 25 euros, et ce jusqu'au 31 décembre 2023. "Un décret à paraître prochainement portera à 25 € par jour ouvré le montant maximum des repas ou produits alimentaires payables en titres-restaurants", indique le site officiel du service public.

Quels produits peut-on acheter au supermarché avec un ticket restaurant ?

Les tickets restaurants peuvent servir à payer toutes les courses alimentaires, même les produits non transformés (riz, pâtes, gâteaux de petit-déjeuner, conserves, surgelés), ce qui n'était pas le cas avant (seuls les plats cuisinés frais étaient acceptés). Nota bene : concernant les boissons, il est toujours impossible d'échanger des tickets restaurant contre de l'alcool.

Le ticket restaurant déplafonné à 25 euros, quelles sont les conditions d'utilisation ?

Fixé à 19 euros par jour maximum auparavant, le plafond de paiement de votre titre restaurant sera relevé à 25 euros par jour courant septembre, une promesse de Bruno Le Maire afin de valoriser le pouvoir d'achat des Français. Le montant de 25 euros de votre titre restaurant ou carte ticket restaurant est utilisable hors dimanches et jours fériés, ce qui n'était pas le cas pendant la crise du Covid, les tickets restaurant pouvant être utilisés tous les jours de la semaine, dimanche compris, ainsi que les jours fériés !

Où utiliser le plafond de 25 euros de mon ticket restaurant ?

Le plafond de 25 euros du ticket restaurant sera utilisable dans les restaurants traditionnels, supermarchés, fast-food, magasins alimentaires, charcuterie, traiteur, boulangerie, établissements en self-service, grandes surfaces, hôtels-restaurants.

Malgré la facilité d'usage du ticket restaurant, n'oubliez pas que, pour rappel, les restaurants et commerçants ne sont pas tous obligés d'accepter votre titre restaurant ! Avant de vous aventurer dans une enseigne, vérifiez qu'elle fait partie de la liste des restaurants qui l'accepte. Rendez-vous sur les sites Internet des prestataires émetteurs comme la plateforme Edenred, qui gère les tickets restaurants, et renseignez une adresse ou un lieu.

Qui a le droit au ticket restaurant ?

Le ticket restaurant est un titre papier, une carte à puce prépayée ou une application mobile remis aux salariés à temps plein ou partiel, intérimaires ou stagiaires, qui ne disposent pas d'une cantine ou d'une salle de restauration sur leur lieu de travail.

Il revient à l'employeur de décider du montant du ticket restaurant de son salarié. En moyenne, la valeur faciale des tickets restaurant émis en 2021 s'élevait à 7,70 euros, selon les chiffres de la Commission nationale des titres-restaurants. A compter du 1er septembre 2022, la part employeur du titre-restaurant exonérée s'établit à 5,92 euros et la valeur faciale maximum est fixée à 11,84 euros.

Le ticket restaurant est-il valable en télétravail ?

Les modalités d'usage du ticket restaurant ne changent pas pour les télétravailleurs, qui continuent de bénéficier des titres restaurants.