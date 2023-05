L'astuce des grands chefs pour le barbecue : voici pourquoi vous devriez mettre un glaçon sur votre steak haché

L'été et la saison des barbecues seront bientôt à leur apogée. Nous vous donnons un truc qui fera de vous un vrai chef cuistot !

Faire des barbecues est plaisant pour de nombreuses raisons : tout d'abord, c'est merveilleux de passer du temps avec ses amis autour d'une bonne table, à l'extérieur. De plus, l'odeur du barbecue est divine et la nourriture grillée est délicieuse.

Mais comment réussir ses cuissons comme un pro ? Comment préparer de succulents hamburgers, qui ont une touche de saveur fumée et de brûlé. Il existe un truc qui rend les steaks hachés grillés particulièrement juteux. L'astuce est simple : vous devez juste mettre un glaçon sur les steaks à hamburger au moment précis où vous les mettez sur le grill pour les cuire.

Le glaçon garantit que le steak de hamburger reste juteux. Le célèbre chef Graham Elliot explique pourquoi :

"Mettez un glaçon sur les steaks à hamburger. Le glaçon maintient le steak juteux et l'empêche de sécher", a expliqué Graham. En plus du glaçon, vous pouvez également mettre une noisette de beurre sur le steak de hamburger. Après cela, le steak deviendra encore plus moelleux.

Les petites astuces et conseils peuvent transformer un plat délicieux en un plat divin. C'est pourquoi nous vous recommandons d'essayer l'astuce de Graham Elliot, qui a été largement saluée sur internet.