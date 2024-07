Prête en 5 minutes, cette sauce est géniale pour le barbecue

Cette sauce simple à réaliser s'accorde avec toutes les viandes, légumes et poissons de barbecue.

Les beaux jours arrivent enfin, et avec, le rendez-vous immanquable de l'été qui ravira les amateurs de grillade : le barbecue ! Côtes de bœuf, entrecôtes, merguez, chipolatas, poulet, brochettes d'agneau, échines de porc, saumon, thon, daurade, bar, sardines... vous aurez le choix en matière de grillades, qu'il sera essentiel d'accompagner d'une belle marinade. Parmi les sauces habituelles, on retrouve la mayonnaise, la béarnaise, la sauce tartare, la sauce barbecue ou encore l'andalouse. Et si on laissait de côté ces condiments convenus pour une sauce plus appropriée à la grillade, digne des meilleures grillades sud-américaines, région où le barbecue a été élevé au niveau d'art ?

Il s'agit d'une sauce verte, un mélange d'aromates et d'épices à l'arôme audacieux, qui a vu le jour en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine et en Uruguay. Les gauchos, ces gardiens de troupeaux de la pampa, la préparaient pour accompagner leurs viandes grillées durant leurs longs trajets à cheval. Peu d'ingrédients sont nécessaires à sa préparation : une combinaison de persil, d'ail, de piment, d'origan séché, d'huile d'olive et de vinaigre de vin rouge. Si cette sauce est habituellement réalisée à l'aide d'un mortier ou d'un pilon, un broyage au robot ou un découpage fin des ingrédients à la main fera tout à fait l'affaire. Prêts à tester la sauce chimichurri ? Suivez les étapes de la recette ci-dessous.

Laver un bouquet de persil frais et garder uniquement les feuilles. Éplucher 4 gousses d'ail et retirer les pépins d'un petit piment rouge.