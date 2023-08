"Je suis chef et voici les entrées à ne surtout jamais commander au restaurant, c'est une arnaque"

Plusieurs chefs dévoilent les entrées qu'il faut absolument éviter de commander au restaurant, au risque de décevoir vos papilles.

Au restaurant, l'entrée est la première impression qui rythme le reste du repas. Qu'il s'agisse d'un produit hors-saison, d'un plat populaire ou que vous pourriez facilement préparer vous-même à la maison, voici les entrées qu'il vaut mieux éviter au restaurant pour ne pas être déçus, selon des chefs américains experts du sujet, interrogés par le site gastronomique américain Eat This, Not That.

Evitez tout entrée à base de légumes hors-saison

Tous les hors-d'œuvre ne peuvent être consommés toute l'année. Le chef Brian Motyka, du restaurant Longman & Eagle de Chicago, a révélé au qu'il fallait toujours éviter de commander "tout type de plat à base de légumes qui n'est pas de saison", comme, par exemple, la salade Caprese en plein hiver ou la sauce hollandaise aux asperges en plein été.

"Les produits auront toujours meilleur goût lorsqu'ils sont locaux et de saison", prévient-il. A l'automne par exemple, le chef conseille de commander, à la place d'une salade Caprese, une entrée comme la courge delicata de Motyka avec du fromage de chèvre et de la salsa macha, ou des pommes et des endives avec une vinaigrette au beurre de pomme et du manchego.

Méfiez-vous des fruits de mer et des planches de charcuterie

Le chef exécutif Grant Morgan, du 97 West Kitchen & Bar de l'hôtel Drover de Fort Worth, a quant à lui conseillé : "Si vous ne pouvez pas voir l'océan ou que ce n'est pas un restaurant spécialisé dans les fruits de mer frais, j'éviterais ces entrées car il y a d'autres excellentes offres au menu et votre estomac vous remerciera". Si vous êtes en pleine montagne vous l'aurez compris, les fruits de mer n'auront pas la même qualité gustative et la même fraîcheur ! Et gare au risque d'intoxication alimentaire ! Il est bon de rappeler que tout comme les fruits et légumes, les fruits de mer respectent une certaine saisonnalité.

Les produits de la mer à éviter en particulier sont les huîtres pré-ouvertes et les cocktails de crevettes. "Ces huîtres restent souvent dans un environnement frais pendant un certain temps. Vous pouvez dire qu'elles ne sont pas écaillées fraîches lorsque vous pressez le citron dessus et qu'elles ne bougent pas. Les huîtres pré-écaillées peuvent être amères et grossières", détaille Eric Duchene, chef exécutif au JW Marriott Scottsdale Camelback Inn Resort & Spa.

La planche de charcuterie est à éviter

Quant au cocktail de crevettes, pour la cheffe Yulissa Acosta de Hearth '61 en Arizona, il s'agit d'une entrée qui manque généralement de saveur, et dont la "texture des crevettes finit souvent par être trop caoutchouteuse". De plus, "une sauce cocktail traditionnelle y est généralement associée, composée uniquement de raifort et de ketchup".

La dernière entrée au menu d'un restaurant à éviter absolument est la planche de charcuterie. Le chef Brian Hatfield du Surveyor à Thompson Washington DC explique que "le plateau de charcuterie à la mode est presque toujours hors de prix et peut contenir principalement des produits que vous pouvez trouver déjà préparés dans votre épicerie locale (...) à moins qu'il ne s'agisse d'un établissement spécialisé dont vous savez qu'il gère sa propre production en interne". Vous l'aurez compris, ces entrées populaires peuvent vous faire manquer quelque chose de beaucoup plus savoureux !