C'est le meilleur endroit pour conserver les oignons : ils durent 6 mois et vous ne le saviez pas

Découvrez comment conserver vos oignons et à éviter le gaspillage alimentaire !

Saviez-vous qu'il est possible d'allonger la durée de vie de vos oignons et d'éviter le gaspillage alimentaire ? Avec le stockage adéquat, vous pouvez les garder frais pendant jusqu'à six mois. Alors, découvrez comment conserver vos oignons pour une durée impressionnante.

Le réfrigérateur n'est pas l'endroit idéal pour les oignons : Quand on pense à conserver des fruits et légumes, le réfrigérateur semble être une option sûre, surtout pendant les mois les plus chauds. Cependant, conserver les oignons dans le réfrigérateur peut aboutir à des oignons mous ou gorgés d'eau.

Cela se produit parce que le réfrigérateur est un environnement froid et humide, et la basse température provoque la conversion de l'amidon de l'oignon en sucre. Avec le temps, les oignons deviendront mous s'ils sont conservés dans le réfrigérateur.

L'endroit idéal pour stocker les oignons : Les oignons blancs, rouges et jaunes devraient être stockés dans un endroit sombre, frais, sec et bien aéré. Bien que beaucoup de personnes les stockent dans des placards de cuisine, il est important de choisir un endroit loin du poêle et du four, car les variations de température peuvent créer un environnement humide.

Comment stocker correctement les oignons : Outre le fait de trouver un endroit frais, sec et bien ventilé, il est important de garder les oignons à l'abri de la lumière directe du soleil, car la chaleur peut stimuler la croissance de moisissures. De plus, si vous achetez des oignons emballés dans des sacs plastiques au supermarché, il est recommandé de les sortir de l'emballage, car le plastique peut retenir l'humidité et causer des moisissures.

L'idéal est de mettre les oignons dans un panier ou un sac en papier, permettant la circulation de l'air. Ainsi, ils peuvent durer de trois à six mois.

Alternatives de stockage : Si vous préférez garder vos oignons dans des récipients, optez pour un filet ou un sac en maille qui permet une meilleure circulation de l'air et maintient les niveaux d'humidité bas. Un panier ou une boîte perforée est également une excellente option.

L'astuce ultime : Une autre alternative intéressante est d'utiliser un vieux collant. Mettez les oignons dans une jambe du collant et faites un nœud au-dessus d'eux. Répétez le processus jusqu'à ce que le collant soit plein. De cette façon, vous pouvez suspendre le collant pour le stockage.