Championnat du monde de natation 2022 : le programme complet des épreuves

NATATION. Du 18 juin au 25 juin, Budapest sera au rythme des championnats du monde de natation. Retrouvez le programme complet.

La chaleur de l'été est déjà bien présente depuis plusieurs jours et va s'installer durablement en France, de quoi vous donner envier de suivre la natation à la télévision ? Bonne nouvelle, les championnats du monde de natation débute ce samedi 18 juin à partir de 18h pour les premières finales depuis Budapest, la capitale de la Hongrie, elle qui avait déjà organisé la compétition en 2017 et qui l'organisera de nouveau en 2027.

Parmi les nageurs à suivre, on scrutera du côté des Français Florent Manaudou ou encore Léon Marchand. En passe de se marier avec la nageuse danoise Pernille Blume, le premier nommé, vice champion olympique à Tokyo, espère réitérer la même performance que lors de la dernière olympiade. "Ce serait bien que l'on gagne tous les deux une médaille aux Mondiaux, comme l'été dernier aux Jeux de Tokyo". Le second nommé, Léon Marchand, est l'avenir de la natation française. Parti aux Etats-Unis pour s'entraîner avec Bob Bowman, l'ancien entraîneur de Michael Phelps, Il disputera les épreuves de 200 et 400 m quatre nages, ainsi que le 200 m papillon avec comme objectif de remporter au moins une médaille.

À l'échelle mondiale, on regrettera notamment l'absence du Britannique Adam Peaty en raison d'une blessure, mais on scrutera le champion du monde japonais du 200 et 400 m quatre nages Seto Daiya, et surtout l'Américain Caeleb Dressel qui a remporté 15 médailles mondiales, dont 13 en or.

Où se déroule les championnats du monde de natation ?

Pour la seconde fois de l'histoire, les championnats du monde de natation se disputeront dans la capitale de la Hongrie, Budapest.

Quel est le programme des championnats du monde de natation ?

Voici le calendrier complet des épreuves avec les dates. Sachez que toutes les finales débuteront à 18h depuis la piscine de Budapest.

18 juin

400 m nage libre hommes

400 m nage libre femmes

400 m 4 nages hommes

4x100 m nage libre femmes

4x100 m nage libre hommes

Séries et demi-finales :

100 m papillon femmes

50 m papillon hommes

100 m brasse hommes

200 m 4 nages femmes

19 juin

Séries : 1 500 m nage libre femmes

Séries et demi-finales : 100 m dos femmes, 100 m dos hommes, 100 m brasse femmes, 200 m nage libre hommes.

Finales : 100 m brasse hommes, 100 m papillon femmes, 50 m papillon hommes, 200 m 4 nages femmes.

20 juin

Série : 800 m nage libre hommes

Séries et demi-finales : 50 m brasses hommes, 200 m nage libre femmes, 200 m papillon hommes.

Finales : 200 m nage libre hommes, 1 500 m nage libre femmes, 100 m dos femmes, 100 m dos hommes, 100 m brasses femmes.

21 juin

Séries et demi-finales : 50 m dos femmes, 100 m nage libre hommes, 200 m 4 nages hommes, 200 m papillon femmes.

Séries et finale : relais 4x100 m 4 nages mixte

Finales : 800 m nage libre hommes, 200 m nage libre femmes, 200 m papillon hommes, 50 m brasse hommes.

22 juin

Séries et demi-finales : 100 m nage libre femmes, 200 m dos hommes, 200 m brasse femmes, 200 m brasse hommes.

Séries et finale : 4x200 m nage libre femmes.

Finales : 200 m papillon femmes, 100 m nage libre hommes, 50 m dos femmes, 200 m 4 nages hommes.

23 juin

Séries et demi-finales : 100 m papillon hommes, 200 m dos femmes, 50 m nage libre hommes, 50 m papillon femmes.

Séries et finale : relais 4x200 m nage libre hommes.

Finales : 100 m nage libre femmes, 200 m brasse femmes, 200 m dos hommes, 200 m brasse hommes.

24 juin

Séries et demi-finales : 50 m nage libre femmes, 50 m dos hommes, 50 m brasse femmes.

Séries et finale : relais 4x100 m nage libre mixte

Finales : 50 m papillon femmes, 50 m nage libre hommes, 100 m papillon hommes, 200 m dos femmes, 800 m nage libre femmes.

25 juin

Séries et finale : 400 m 4 nages femmes, relais 4x100 m 4 nage hommes, relais 4x100 m 4 nages femmes.

Finales : 50 m dos hommes, 50 m brasse femmes, 1 500 m nage libre hommes, 50 m nage libre femmes.

Quelle diffusion TV pour les championnats du monde de natation ?

Suivez les séries des championnats du monde de 9 heures à 11h45 (jusqu'à 12h15 le samedi 18 juin, 12 heures les mardi 21 et vendredi 24 juin, 11 heures le samedi 25 juin) en direct sur france.tv. Les fins de journée, avec les demi-finales et les finales des épreuves de course en bassin, seront diffusées sur France 4 dès 18 heures (jusqu'à 20 heures tous les jours sauf le dimanche 19 juin jusqu'à 19h40, le mercredi 22 juin jusqu'à 20h05, le jeudi 23 juin jusqu'à 19h55, et le samedi 25 jusqu'à 19h50).

Qui sont les français engagés ?

21 Français(es) tenteront de glaner des médailles au cours de ces mondiaux de natation, dont Florent Manaudou, Yohann Ndoye-Brouard, Mélanie Henique, Léon Marchand et Marie Wattel