"Je trouve le pouvoir en place très méprisant" : Eric Cantona se lâche sur la contestation sociale et Emmanuel Macron

Au cours d'un entretien pour Sept à huit sur TF1 dimanche 23 avril, Eric Cantona s'est confié sur la contestation sociale en France.

Le "King" ne mâche pas ses mots. Au cours d'un entretien diffusé sur TF1 dimanche 23 avril dans l'émission de Sept à huit, Eric Cantona, ancienne légende de Manchester United, s'est lâché sur la contestation sociale en France à cause notamment de la réforme des retraites. Pour l'ancien joueur, le "mépris" d'en haut lui est insupportable. "Il y a longtemps que je n'ai plus envie de me bouffer la santé, et je n'ai plus envie de discuter autour d'un comptoir. Je me dis: 'Mais est-ce qu'on ne me prend pas pour un imbécile ?' Que celui qui est un petit peu plus haut méprise celui qui est un petit peu plus bas, ça m'est insupportable."

"Je pense que, aujourd'hui, les politiques attendent que les manifestations et les grèves finissent.. Aujourd'hui, ça n'a pas la force. Eux, ils sont au-dessus, très méprisants. Je le trouve (le pouvoir en place) très méprisant. Je le trouve très méprisant vis-à -vis du peuple. Je le trouve très manipulateur. Je parle de la France, je parle des Américains, je parle des Russes, je parle des Chinois… Et quand on réagit physiquement, on devient violent. Pour eux, c'est de la violence. Mais il y a la violence des mots, la violence du mépris. Le terrorisme économique est une forme de dictature."