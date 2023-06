C'est un débat ancestral qui déchire les amateurs de sport : qui est le plus grand sportif de tous les temps ? Nous avons demandé à ChatGPT de trancher...

À la machine à café pour les grands ou dans la cours de récréation pour les plus petits, nous avons tous ou presque déjà eu ce débat : qui est le plus grand sportif de tous les temps ? Le consensus étant introuvable au sein de la rédaction de Linternaute, nous avons posé la question à ChatGPT, espérant que la nouvelle référence de l'intelligence artificielle mettrait tout le monde d'accord.

"Il est difficile de désigner un seul sportif comme le plus grand de tous les temps, car cela dépend souvent des critères utilisés pour évaluer la grandeur", commence ChatGPT, prudent, dans sa réponse. Mais l'IA livre "cependant", une liste de "quelques sportifs qui sont souvent considérés comme parmi les plus grands de l'histoire dans leurs sports respectifs" :

Pelé : Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de football de tous les temps, Pelé a remporté trois Coupes du Monde avec l'équipe nationale brésilienne et a marqué plus de 1 000 buts au cours de sa carrière.

Michael Jordan : Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps, Jordan a remporté six titres de la NBA avec les Chicago Bulls et a dominé le sport pendant les années 1990.

Serena Williams : L'une des joueuses de tennis les plus réussies de tous les temps, Serena Williams a remporté 23 titres du Grand Chelem et est souvent considérée comme la meilleure joueuse de tennis féminin de l'histoire.

Usain Bolt : Bolt est un sprinteur jamaïcain qui détient les records du monde sur 100 mètres et 200 mètres. Il est largement considéré comme l'athlète le plus rapide de tous les temps.

Muhammad Ali : Ali était un boxeur légendaire et un champion du monde poids lourd. Il est considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, non seulement pour ses compétences sur le ring, mais aussi pour son impact social et politique.

Roger Federer : Federer est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Il a remporté 20 titres du Grand Chelem et a dominé le tennis masculin pendant une grande partie des années 2000 et 2010.

Et ChatGPT de conclure : "Il convient de noter que cette liste est subjective et que d'autres sportifs peuvent également être considérés comme les plus grands de tous les temps, en fonction des préférences personnelles et des critères d'évaluation".

"Si je devais choisir un seul nom"

On note que ce classement n'inclut pas, par exemple, Diego Maradona, Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi pour le football. Pas plus que Rafael Nadal pour le tennis, Michael Schumacher pour la F1, Tiger Woods pour le golf, Michael Phelps pour la natation, Usain Bolt pour l'athlétisme ou encore Valentino Rossi en MotoGP. On ne voit pas non plus apparaître Tom Brady, légende de la NFL. Mais l'IA précise qu'"il est important de noter que cette liste est sujette à débat et qu'il existe de nombreux autres sportifs incroyables qui pourraient également être inclus dans cette liste, tels que LeBron James (Basketball), Sachin Tendulkar (Cricket), Jackie Joyner-Kersee (Athlétisme), Babe Ruth (Baseball) et bien d'autres".

"Si je devais choisir un seul nom, beaucoup de gens considèrent que le boxeur Muhammad Ali est le plus grand sportif de tous les temps en raison de son influence au-delà du sport lui-même", complète ChatGPT quand on lui demande finalement de trancher. "Ali était un athlète extraordinaire, un champion du monde poids lourd à plusieurs reprises, et il a marqué l'histoire avec son style de combat unique et sa personnalité charismatique. En dehors du ring, il était un fervent défenseur des droits civils et de la justice sociale, utilisant sa renommée pour promouvoir des causes importantes. Son impact sur le sport et la société en général en fait une figure emblématique et inoubliable", argumente le robot conversationnel.