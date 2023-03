Marathon de Paris 2023 : pas d'annulation ! Parcours, chaîne TV... Toutes les infos de la course

Un temps menacé par les mobilisations autour de la réforme des retraites, le marathon de Paris 2023 aura bien lieu le dimanche 2 avril.

42,195 km, c'est la distance que devront parcourir les milliers de coureurs qui traverseront Paris dimanche 2 avril pour la 46e édition du marathon. Le profil de l'étape a été dévoilé avec environ 270 m de dénivelé positif et 260m de dénivelé négatif. L'une des bosses est positionnée vers l'arrivée ce qui rendra la tâche plus difficile aux coureurs inscrits qui auront déjà dans les jambes de nombreux kilomètres.

Durant la course, l'organisation a évidemment prévu huit ravitaillements durant lesquels les coureurs pourront se rassasier et reprendre des forces avec par exemple des bananes, des pains d'épices, des morceaux de sucre et de l'eau. Ils seront positionnés à environ tous les cinq kilomètres. Des toilettes sont également prévus aux abords des ravitaillements ainsi que des poubelles où les participants pourront jeter leurs déchets.

L'édition 2023 partira de l'avenue des Champs-Elysées. Les coureurs se dirigeront ensuite vers la Place de la Concorde avant de rejoindre la Place Vendôme. Ils passeront devant l'Opéra Garnier pour y rejoindre l'Opéra Bastille. Au kilomètre 7, l'ensemble des participants iront vers le bois de Vincennes dont ils feront le tour. Restera la grande ligne droite, de Vincennes à Boulogne en passant devant la Gare de Lyon, Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel et Roland Garros. Après un vif passage au bois de Boulogne, ils arriveront enfin à Porte Dauphine où se trouve l'arrivée.

Les dossards pour le marathon de Paris sont à récupérer au Parc des Expositions, au hall 2.2 à Porte de Versailles le jeudi 30 mars de 15h00 à 20h00, le vendredi 31 mars de 10h à 20h et le samedi 1er avril de 10h à 19h.

Il y a au marathon de Paris plusieurs départs. Ils sont divisés en plusieurs catégories définies en fonction d'un temps de course estimé.

SAS 4h30 : 10h50

: 10h50 SAS 4h15 : 10h30

: 10h30 SAS 4h00 : 9h50

: 9h50 SAS 3h45 : 9h15

: 9h15 SAS 3h30 : 8h45

: 8h45 SAS 3h15 : 8h30

: 8h30 SAS 3h00 : 8h16

: 8h16 Préférentiels : 8h15

: 8h15 Elites hommes : 8h15

: 8h15 Elites femmes : 7h59

: 7h59 Handisports fauteuils : 7h55

Le marathon de Paris 2023 sera diffusé dès la première heure sur les antennes de Eurosport 1 et France 3. La retransmission sera accessible en direct dès 7h45. On peut également suivre la course sur internet avec france.tv.

Chez les femmes c'est Judith Jeptum qui détient le record du marathon de Paris avec un temps de 2h19'48". Chez les hommes, c'est le Français Morhad Amdouni qui est détenteur du record de France du marathon avec un chrono de 2h5'22".

Les médias ont parlé d'une éventuelle annulation concernant le marathon de Paris 2023 qui sera maintenu. La France fait face à des mouvements sociaux. De nombreux Français protestent contre la réforme des retraites que le gouvernement souhaite appliquer coûte que coûte.