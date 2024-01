Pourquoi Oscar Pistorius a été remis en liberté ?

Onze ans après le meurtre de sa femme, Oscar Pistorius a été officiellement remis en liberté ce vendredi 5 janvier.

Une liberté conditionnelle pour Oscar Pistorius. L'ancienne légende de l'athlétisme, champion paralympique et premier athlète invalide à participer aux Jeux Olympiques avec les valides, a été remis en liberté ce vendredi 5 janvier, 11 ans après le meurtre de sa femme Reeva Steenkamp. Pour rappel, l'athlète avait été condamné au terme d'un feuilleton judiciaire interminable, à 13 ans et cinq mois de prison pour le meurtre de cette dernière après une requalification de son procès. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, il avait tiré quatre fois à travers la porte close de la salle de bains de sa chambre, mais a toujours plaidé non coupable, affirmant qu'il avait cru à la présence d'un intrus.

Pourquoi une remise en liberté si tôt ?

Il a été admis dans le système correctionnel communautaire et est maintenant chez lui ", a déclaré l'administration pénitentiaire dans un communiqué, en confirmant que sa remise en liberté conditionnelle est désormais effective. L'ancien athlète de 37 ans bénéficie de cette liberté car ma loi sud-africaine prévoit qu'un condamné pour meurtre est éligible à un aménagement de peine une fois la moitié de sa peine écoulée. Mais ayant été condamné en première instance, puis plusieurs fois en appel, il avait été calculé que, selon un décompte commençant à la date de sa dernière condamnation, il n'avait pas purgé le temps minimal. Mais la Cour constitutionnelle a estimé le mois dernier que le décompte devait commencer à la date de son premier placement en détention.

"Une condamnation à vie pour la famille"

Si la famille Steenkamp n'a pas montré son refus de voir Oscar Pistorius libre, la mère de la victime, June Steenkamp, a déclaré que les proches de Reeva Steenkamp étaient, eux, " condamnés à vie ". Demandant si " justice a été rendue à Reeva " et si "Oscar a purgé une peine suffisante ", elle a expliqué qu" 'il n'y a jamais de justice dans la mesure où l'être cher ne reviendra jamais ". June Steenkamp avait affirmé à plusieurs reprises sur ces dernières années qu'elle n'arrive toujours pas à croire " à la version des faits d'Oscar " restant convaincue que ce dernier "ne s'est pas réhabilité " en détention. Pour tenter de parfaire cette réhabilitation, le porte-parole de la famille Steenkamp avait demandé il y a quelques semaines à Oscar Pistorius et la justice de "suivre une thérapie pour ses colères, effectuer des travaux d'intérêt général et suivre une thérapie sur les violences faites aux femmes "