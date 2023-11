Biathlon : les Bleus goûtent déjà à la victoire ! Résultats et programme

La saison 2023-2024 commençait ce week-end à Östersund, avec les premiers succès et les premières désillusions pour les biathlètes français.

Un court week-end, avec deux relais le samedi et deux individuels le dimanche, a déjà eu son lot d'émotions pour les tricolores. D'abord une belle médaille de bronze sur le relais mixte simple, porté par une Julia Simon au sommet de son art qui a rattrapé les erreurs de Fabien Claude (2 tours de pénalité). C'est la Suède qui s'est imposée, à domicile, sur ce relais simple.

Puis le relais mixte classique, avec quatre athlètes, a encore mieux réussi aux Français : Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Justine Braisaz-Bouchet et Lou Jeanmonnot ont obtenu la première victoire de la saison. Les hommes n'ont pas été irréprochables, piochant plusieurs fois chacun et donnant le relais derrière la Norvège des frères Boe. Mais Justine Braisaz-Bouchet a réussi le sans-faute pour sa course de retour, puis Lou Jeanmonnot a conclu le travail en blanchissant toutes les cibles du premier coup, tandis que les Norvégiennes étaient moins précises. Un succès mérité et très encourageant pour la saison qui débute, avec des tirs réussis mais aussi de très bons temps de ski, notamment pour Justine Braisaz-Bouchet qui revient après avoir mis au monde un second enfant.

Un dimanche raté

Les premières courses individuelles de la saison ont été moins glorieuses. L'individuel féminin n'a pas souri aux Bleues. Dans un format où la faute au tir coûte une minute, l'erreur n'est pas vraiment permise : Julia Simon a mis trois balles dehors sur le dernier tir et finit 31e, et Justine Braisaz-Bouchet finit 21e avec un 16/20 au tir qui lui est fatal malgré une excellente forme sur les skis. Même constat pour les autres tricolores, dont aucune n'a fait mieux que 17/20. C'est Lisa Vittozzi qui a remporté la course en réussissant un 19/20, devançant d'un dixième de seconde que Franziska Preuss qui a fait le sans-faute.

Chez les hommes, même déception. Hormis la belle 10e place d'Emilien Claude (20/20), les Français ont pêché au tir. Quentin Fillon-Maillet a fait trois fautes dès le premier tir couché et finit à 15/20, Emilien Jacquelin n'a réussi qu'un 16/20. Ce sont les Allemands qui se sont montrés les plus adroits, puisque Roman Rees l'emporte devant Justus Strelow, tous les deux avec des 19/20. Mais le grand enseignement est aussi que Johannes Boe est loin d'être aussi impressionnant que l'année dernière en ce début de saison : il finit tout de même troisième avec un 18/20, mais n'est pas le plus rapide à skis et semble moins invincible.

Quel est le programme de la Coupe du monde de biathlon ?

En 2023-2024, les biathlètes disputeront neuf étapes de Coupe du Monde et les championnats du monde à Nove Mesto (République Tchèque) :

Östersund (Suède) : du 25 novembre au 3 décembre 2023

Hochfilzen (Autriche) : du 8 au 10 décembre 2023

Lenzerheide (Suisse) : du 14 au 17 décembre 2023

Oberhof (Allemagne) : du 4 au 7 janvier 2024

Ruhpolding (Allemagne) : du 10 au 14 janvier 2024

Antholz-Anterselva (Italie) : du 18 au 22 janvier 2024

Championnats du monde de Nove Mesto (République Tchèque) : du 7 au 18 février 2024

Oslo-Holmenkollen (Norvège) : du 29 février au 3 mars 2024

Soldier Hollow (Etats-Unis) : du 8 au 10 mars 2024

Canmore (Canada) : du 14 au 17 mars 2024

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de biathlon ?

Le calendrier de la coupe du monde de biathlon de la saison 2023/2024 a été dévoilé par l'IBU (Union internationale de biathlon). Voici le calendrier :

Ostersund (25 novembre-3 décembre)

25/11 – Relais mixte simple (12h30)

25/11 – Relais mixte (14h50)

26/11 – Individuel femmes (11h20)

26/11 – Individuel hommes (14h30)

29/11 – Relais femmes (15h20)

30/11 – Relais hommes (15h20)

01/12 – Sprint femmes (14h45)

02/12 – Sprint hommes (14h45)

03/12 – Poursuite femmes (14h00)

03/12 – Poursuite hommes (16h00)

Hochfilzen (8-10 décembre)

08/12 – Sprint hommes (11h30)

08/12 – Sprint femmes (14h25)

09/12 – Poursuite hommes (12h15)

09/12 – Poursuite femmes (14h45)

10/12 – Relais hommes (11h30)

10/12 – Relais femmes (14h15)

Lenzerheide (14-17 décembre)

14/12 – Sprint femmes (14h15)

15/12 – Sprint hommes (14h15)

16/12 – Poursuite femmes (12h30)

16/12 – Poursuite hommes (14h30)

17/12 – Mass start femmes (12h30)

17/12 – Mass start hommes (14h45)

Oberhof (4-7 janvier)

04/01 – Sprint hommes (14h20)

05/01 – Sprint femmes (14h25)

06/01 – Poursuite hommes (12h25)

06/01 – Poursuite femmes (14h40)

07/01 – Relais hommes (11h30)

07/01 – Relais femmes (14h25)

Ruhpolding (10-14 janvier)

10/01 – Relais femmes (14h30)

11/01 – Relais hommes (14h30)

12/01 – Sprint femmes (14h30)

13/01 – Sprint hommes (14h30)

14/01 – Poursuite femmes (12h30)

14/01 – Poursuite hommes (14h45)

Antholz-Anterselva (18-21 janvier)

18/01 – Individuel court hommes (14h20)

19/01 – Individuel court femmes (14h20)

20/01 – Relais mixte simple (12h55)

20/01 – Relais mixte (14h45)

21/01 – Mass start hommes (12h30)

21/01 – Mass start femmes (14h45)

Championnats du monde de Nove Mesto (7-18 février)

7/02 – Relais mixte (17h20)

9/02 – Sprint femmes (17h20)

10/02 – Sprint hommes (17h05)

11/02 – Poursuite femmes (14h30)

11/02 – Poursuite hommes (17h05)

13/02 – Individuel femmes (17h10)

14/02 – Individuel hommes (17h20)

15/02 – Relais mixte simple (18h00)

17/02 – Relais femmes (13h45)

17/02 – Relais hommes (16h30)

18/02 – Mass start femmes (14h15)

18/02 – Mass start hommes (16h30)

Oslo (29 février-3 mars)

29/02 – Individuel femmes (14h15)

01/03 – Individuel hommes (14h15)

02/03 – Mass start femmes (13h20)

02/03 – Mass start hommes (15h20)

03/03 – Relais mixte simple (12h45)

03/03 – Relais mixte (14h45)

Soldier Hollow (8-10 mars)

08/03 – Relais hommes (20h25)

08/03 – Sprint femmes (23h00)

09/03 – Relais femmes (20h25)

09/03 – Sprint hommes (23h00)

10/03 – Poursuite femmes (17h00)

10/03 – Poursuite hommes (18h50)

Canmore (14-17 mars)

14/03 – Sprint hommes (17h40)

15/03 – Sprint femmes (17h40)

16/03 – Poursuite hommes (12h50)

16/03 – Poursuite femmes (15h10)

17/03 – Mass start hommes (12h50)

17/03 – Mass start femmes (15h10)

Qui est dans l'équipe de France de biathlon ?

Femmes :

Justine Braisaz-Bouchet

Chloé Chevalier

Julia Simon

Lou Jeanmonnot

Caroline Colombo

Sophie Chauveau

Hommes :

Fabien Claude

Quentin Fillon-Maillet

Antonin Guigonnat

Emilien Jacquelin

Eric Perrot

Emilien Claude ou Oscar Lombardot

Quand se déroulent les Mondiaux de Nove Mesto ?

Cette saison 2023/2024 de biathlon sera marquée par les championnats du monde qui se déroulent à Nove Mesto (République Tchèque). Du 7 au 18 février, les biathlètes de chaque nation ont rendez-vous avec les Mondiaux pour tenter de décrocher des médailles. Voici le calendrier des championnats du monde :