HANDBALL. France - Slovénie : les yeux tournés vers le tour principal - Heure, chaîne TV... Les Infos du match

Deux jours après s'être rassurées face à l'Islande, l'équipe de France doit convaincre face à la Slovénie et faire le plein en vue du tour principal.

Quel visage aura l'équipe de France au moment de se frotter à la Slovénie, celui de jeudi pour son entrée en lice poussive face à l'Angola, celui de samedi plus serein pour écraser l'Islande ou encore un autre dont on ignore les contours ? Une chose est sûre, il lui faudra se montrer plus sérieuse et continuer à monter en puissance face à un adversaire en reconstruction, pour éviter un tour principal périlleux et complexe.

Faire sans Flippes

"Désormais, on est qualifié pour deuxième tour, mais étant à égalité avec la Slovénie, le match de lundi va être très important. Pour faire simple, l'équipe qui gagnera partira avec quatre points et aura mis une option sur les quarts de finale, ça sera beaucoup plus compliqué pour le perdant", avait résumé Olivier Krumbholz après le succès contre l'Islande. Un succès qui l'a rassuré dans le contenu et les attitudes mais qui a coûté cher aux Tricolores. En effet, le point noir de la soirée aura été la blessure de Laura Flippes. L'arrière droite souffre de la cuisse et sera écartée pour plusieurs matchs, voire le reste de la compétition selon la gravité de sa lésion.

Un coup dur pour le collectif tricolore où Flippes s'est imposée ces dernières années. Pour faire face, le sélectionneur a rappelé Océane Sercien-Ugolin, qu'il avait écarté en préparation. Une joueuse donc qui connaît bien les exigences de Krumbholz et saura s'intégrer rapidement. Pour le reste, le collectif français semble se structurer et monter en puissance. "C'était important pour que tout le monde se sente bien et se remette dans le bon sens après le premier match compliqué contre l'Angola. Même moi, personnellement, j'avais besoin de me mettre dans le bon sens. Pas seulement en tant que capitaine, mais aussi en tant que joueuse. J'avais besoin de nouvelles sensations, d'être de nouveau dans le bon sens. Même si on a eu un peu plus de mal en seconde période, c'est quand même un match positif, où chaque joueuse a pu s'exprimer et c'est de bons augures pour la suite", déclarait la capitaine, Estelle Nze Minko après le match contre l'Islande

Un sentiment partagé par les autres joueuses dont Lucie Granier. L'ailière droite estimait ainsi que les Bleues avaient "avancé dans tous les secteurs de jeu. La défense c'est notre ADN, mais on a pu aussi bosser l'attaque placée et les montées de balle ce soir. Je dirais qu'on a emmagasiné plein de bonnes choses, plein de choses positives qu'on va sans doute pouvoir réutiliser dans les prochains jours."

Un danger slovène ?

Ces choses positives ne seront pas de trop face à la Slovénie. Si les Françaises n'ont perdu qu'une seule fois contre leurs rivales des Balkans, elles savent qu'elles ne doivent pas les prendre à la légère.

Privées de leur meilleure joueuse Ana Gros, dans le groupe mais encore indisponible, les Slovènes ont parfaitement lancé leur Mondial avec deux victoires sur le même score (30-24) contre l'Islande et l'Angola, se qualifiant de fait pour le tour principal. Les joueuses de Dragan Azdic ont ainsi pu s'appuyer sur Natasa Ljepoja qui n'a raté aucun tir au cours de ces deux rencontres et en est à 12/12 (8/8 contre l'Islande et 4/4 contre l'Angola), mais aussi sur un bel état d'esprit.

A travers ce championnat du monde, les Slovènes voient plus loin et se sont données une mission : rallier Paris l'été prochain et y jouer les Jeux olympiques. "Notre plus grand souhait et notre objectif, c'est de gagner notre place pour disputer les qualifications olympiques. Notre équipe n'est pas au complet ici mais les joueuses présentes donneront leur meilleur. Nous avons des jeunes qui vivent leur première compétition et elles ont l'occasion de se montrer. Nous allons nous développer en tant qu'équipe et montrer de belles performances", révèle Stanko, autre rouage essentiel du collectif slovène.

Face aux Bleues, elle et ses coéquipières se verraient bien refaire le coup de 2017 quand elles leur avaient infligé leur unique défaite dans leurs confrontations. C'était aussi au tour préliminaire et au bout, les Tricolores avaient soulevé le trophée. Si le contexte est différent, Krumbholz et ses joueuses ne verraient rien contre une bis repetita si le résultat final est le même, à cette nuance qu'au tour principal, ils auront rendez-vous avec la Norvège, l'Autriche et la Corée du Sud et que le plein de points ouvrirait plus grand le chemin vers les deux premières places qualificatives pour les quarts de finale. Aux Tricolores de montrer le bon visage.

Le troisième et dernier match du tour préliminaire du championnat du monde de handball féminin, dans le Groupe D, entre la France et la Slovénie aura lieu à partir de 21h, du côté de la DNB Arena, à Stavanger (Norvège).

Le troisième et dernier match du tour préliminaire du championnat du monde de handball féminin, dans le Groupe D, entre la France et la Slovénie sera retransmis en direct sur beIN Sport 1 et TFX.

La rencontre entre la France d'Olivier Krumbholz et la Slovénie de Dragan Adzic sera accessible en streaming sur la plateforme CanalPlay et MyTF1.

France : Gardienne : Laura Glauser – Arrière droite : Océane Sercien-Ugolin, Demi-centre : Méline Nocandi, Arrière gauche : Estelle Nze Minko – Ailière droite : Chloé Valentini, Pivot : Pauletta Foppa, Ailière gauche : Alicia Toublanc.

Slovénie : Gardienne : Amra Pandzic – Arrière droite : Barbara Lazovic , Demi-centre : Tjasa Stanko, Arrière gauche : Ana Abina – Ailière droite : Alja Varagic, Pivot : Natasa Ljepoja, Ailière gauche : Tamara Mavsar.