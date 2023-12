HANDBALL France - Slovénie : mission accomplie pour les Bleues, le résumé du match

Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour suivre ce dernier match du tour préliminaire entre la France et la Slovénie . Suite du championnat du monde de handball féminin mercredi 6 décembre à 18h contre l'Autriche.

23:10 - A toute vitesse, le résumé du match

On savait la France capable de défendre fort et d'étouffer ses adversaires. On ne se renie pas comme ça après 20 ans à construire tous ses succès sur cette recette immuable. On la savait moins capable d'essorer l'équipe en face en imprimant un rythme fou. C'est ce qu'elle a fait toute la soirée face à la Slovénie qui a finit par rendre les armes, à bout de souffle face aux étoiles filantes tricolores. Une victoire toute en vitesse qui permet aux Bleues de signer un troisième succès dans ce tour préliminaire, de s'assurer la première place du groupe et surtout de rallier le tour suivant avec le maximum de points et de prendre déjà une option pour les quarts de finale.

L'enjeu était bien là pour les vice-championnes du monde, qui avaient également des choses à se prouver après un début de compétition heurtée. Avec l'adversité, les Tricolores sont montées en pression et ont presque tout bien fait pour prendre au coeur de la première période cinq longueurs d'avance. Les Slovènes étaient proches de craquer mais quand ce ne fut pas les poteaux qui empêchèrent Valentini ou Toublanc de marquer, ce fut la précipitation qui s'en chargea. A jouer vite, les Bleues en ont parfois oublié la précision dans le dernier geste. Un défaut qu'elles ont heureusement pour elles, encore le temps de corriger. Aussi, les Slovènes restaient menaçantes à seulement -2 à la pause.

Un score en trompe l'oeil tant les Tricolores dictaient la cadence. Et celle-ci n'allait pas retomber. Sur la première action après l'engagement, Sako, qui avait pris la place de Glauser dans le but comme cela se fait d'ordinaire sous les ordres de Krumbholz, donnait le ton en empêchant Stanko de marquer, avant de mettre sur orbite Valentini d'une superbe passe traversant tout le terrain. Le début du festival de la remplaçante tricolore qui allait signer 9 arrêts dont plusieurs impressionnant devant Gros ou encore Ljepoja, écoeurée par deux fois de près. Dans le sillage de la gardienne et du duo Foppa-Horacek qui aura fermé avec talent le secteur central, les Françaises prenaient le large, bien aidées aussi par la performance majuscule de la toute jeune Lena Grandveau. Dans un rôle d'arrière droite, qui n'est pas le sied, la demi-centre de formation a signé sa meilleure performance en sélection à 6/7 au tir. A 20 ans, la Nantaise a pris ses responsabilités et guidée une attaque encore patraque sur jeu placé.

Si tout n'a pas été parfait notamment dans la capacité à tuer la rencontre, la France s'est rassurée en livrant son match le plus abouti dans ce championnat du monde et peut se projeter avec confiance vers un tour principal où l'adversité va monter d'un cran avec l'Autriche pour commencer, la Corée du Sud puis la Norvège. Un programme idéal pour monter en puissance, toujours à toute vitesse.