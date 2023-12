Championnats d'Europe de natation 2023 : le programme des finales et les chances de médailles de ce jeudi

Les championnats d'Europe de natation en petit bassin ont commencé et l'équipe de France a plusieurs chances de médailles ce jeudi 7 décembre.

Quatre médailles en une soirée ! Ce mercredi 6 décembre pour la deuxième journée du championnat d'Europe, l'équipe de France est montée quatre fois sur le podium avec deux titres pour Mewen Tomac sur le 50m dos et Kirpichnikova sur le 800m femmes. Pour quelques centièmes, Maxime Grousset et Beryl Gastadello se sont contentés de la deuxième place. Ce jeudi, les chances de médailles sont encore plus nombreuses pour la délégation tricolore avec les "fauves" Maxime Grousset et Florent Manaudou attendus sur le 50m nage libre. Chez les femmes, Charlotte Bonnet sera également attendue sur le 100m 4 nages alors que Pauline Mahieu pourrait être sacrée sur le 200m dos et que David Aubry et Damien Joly vont tenter de régner sur le demi fond avec le 1500m.

Le programme du jeudi 7 décembre :

17 h : 200 m dos femmes avec Pauline Mahieu et Emma Terebo

et 17 h 07 : 50 m nage libre avec Maxime Grousset et Florent Manaudou

17 h 58 : 100 m 4 nages femmes avec Charlotte Bonnet et Béryl Gastaldello

et 18 h 04 : 1 500 m nage libre hommes avec David Aubry et Damien Joly

Les résultats du mercredi 6 décembre

50 m nage libre, Femmes

Michelle Coleman (SWE) 23.52 Beryl Gastadello (FRA) 23.71 Julie Kepp Jensen (DEN) 23.89

50 m dos, Hommes

Mewen Tomac (FRA) 22.84 Ole Braunschweig (GER) 23.00 Lorenzo Mora (ITA) 23.10

100 m brasse, Femmes

Eneli Jefimova (EST) 1:03.21 Benedetta Pilato (ITA) 1:03.76 Tes Schouten (NED) 1:04.04

100 m papillon, Hommes

Noe Ponti (SUI) 48.47 Maxime Grousset (FRA) 49.00 Jacob Peters (GBR) 49.98

Women's 800m Freestyle Final

Anastasiia Kirpichnikova (FRA) 8:08.48 Simona Quadarella (ITA) 8:14.83 Ajna Kesely (HUN) 8:18.73

Relais 4x50 m quatre nages, Hommes

Italie 1:30.78 Grande-Bretagne 1:32.60 Pays-Bas 1:33.03

Le programme complet des Championnats d'Europe

Retrouvez le programme complet des Championnats d'Europe de natation en petit bassin qui se disputent à Bucarest en Roumanie.

Jeudi 7 décembre

Matin – Séries

100 m NL F

200 m 4 N H

200 m brasse F

100 m dos H

50 m dos F

200 m papillon H

Relais 4x50 m 4 N F

1 500 m NL F

Après-midi – Demi-finales et finales

200 m dos F Finale

50 m NL H Finale

200 m papillon F Finale

200 m 4 N H Demi-finales

100 m NL F Demi-finales

100 m dos H Demi-finales

100 m 4 N F Finale

1 500 m NL H Finale

200 m brasse F Demi-finales

200 m papillon H Demi-finales

50 m dos F Demi-finales

100 m brasse H Finale

Relais 4x50 m 4 N Finale

Vendredi 8 décembre

Matin – Séries

100 m dos F

200 m NL H

100 m papillon F

200 m brasse H

200 m 4 N F

50 m papillon H

Après-midi – Demi-finales et finales

200 m 4 N H Finale

100 m NL F Finale

100 m dos H Finale

200 m NL H Demi-finales

100 m papillon F Demi-finales

200 m brasse F Finale

200 m papillon H Finale

50 m dos F Finale

200 m brasse H Demi-finales

200 m 4 N F Demi-finales

50 m papillon H Demi-finales

1 500 m NL F Finale

Samedi 9 décembre

Matin – Séries

50 m brasse H

200 m NL F

200 m dos H

50 m brasse F

100 m NL H

100 m 4 N H

50 m papillon F

Relais 4x50 m NL mixte

800 m NL H

Après-midi – Demi-finales et finales

100 m dos F Finale

200 m NL H Finale

100 m papillon F Finale

200 m brasse H Finale

200 m NL F Demi-finales

200 m 4 N F Finale

50 m papillon H Finale

100 m 4 N H Demi-Finales

50 m brasse F Demi-finales

50 m brasse H Demi-finales

100 m NL H Demi-finales

50 m papillon F Demi-finales

200 m dos H Demi-finales

Relais 4x50 m NL mixte Finale

Dimanche 10 décembre

Matin – Séries

400 m 4 N H

400 m NL F

Relais 4x50 m 4 nages mixte

Après-midi – Finales

100 m 4 N H

50 m brasse H

200 m NL F

200 m dos H

400 m NL F

400 m 4 N H

50 m brasse F

100 m NL H

50 m papillon F

800 m NL H

Relais 4x50 m 4 nages mixte

L'équipe de France pour les Championnats d'Europe en petit bassin

Hommes

David Aubry

Pacôme Bricout

Romain Fuchs

Maxime Grousset

Stanislas Huille

Damien Joly

Florent Manaudou

Emilien Mattenet

Yohann Ndoye Brouard

Mewen Tomac

Femmes