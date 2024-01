HANDBALL. France - Macédoine du Nord : les Bleus font la différence avant la pause, suivez le match en direct !

Les Macédoniens sont en train de marquer le pas en attaque où ils multiplient les pertes de balle. En défense, ce n'est guère mieux où les Bleus ont désormais huit buts d'avance après des réalisations de Nikola Karabatic , Dika Mem et Nicolas Tournat. Kiril Lazarov n'hésite pas et pose un deuxième temps mort.

Sur un chabala, Nicolas Tournat trompe Mitrevski et inscrit son 200e but sous le maillot des Bleus.

Après un nouveau but de Nahi en contre-attaque, Markovski lui a répondu dans la foulée avant que Dika Mem n'inscrive son quatrième but.

Comme en première période, Filip Talevski est le premier joueur à marquer un but dans le second acte.

Alors que le match va reprendre dans quelques secondes, Hugo Descat a été l'auteur d'un sans-faute en première période. Six buts en six tentatives : Monsieur 100%.

18:40 - Luka Karabatic : "On a fait pas mal d’erreurs"

Au micro de BeIN Sports, Luka Karabatic est revenu sur la première période : "Tout n’est pas parfait, on voit que c’est un premier match. On a fait pas mal d’erreurs, notamment en attaque, en montée de balle. On a su être solides défensivement, gagner des ballons et se récompenser. Il faut continuer à garder cette assise défensive et être plus précis en attaque."