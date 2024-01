L'horrible chute d'Alexis Pinturault en vidéo, quel est son état de santé ?

Alexis Pinturault a très lourdement chuté ce vendredi 12 janvier lors du Super G de Wengen.

Si Cyprien Sarrazin s'est brillamment imposé lors du Super G de Wengen, s'offrant sa première victoire en Coupe du monde, l'inquiétude est autour d'Alexis Pinturault. Sur les images de sa course, on voit le genou du Français se dérober complétement lors d'une mauvaise réception. Une terrible image accompagnée des cris de douleur "aie aie aie" d'Alexis Pinturault.

Evacué en hélicoptère depuis la piste, le pire pour la suite de la saison et surtout de la carrière de l'ancien champion du monde est envisagé. Quelques minutes après l'accident, la FFS a communiqué sur l'état de santé du Français et n'a pas été rassurant. Selon les informations transmises à la presse Alexis Pinturault souffre "du genou gauche et d'une douleur au poignet après avoir raté la réception d'un saut entre les troisième et quatrième intermédiaire du Super-G de Wengen en Suisse. Si des examens médicaux doivent encore être effectués afin de préciser la gravité de sa blessure, le Français "n'a pas perdu connaissance" lors de l'incident" explique la Fédération.

"C'est difficile de célébrer avec ce qu'il s'est passé pour Alexis Pinturault, a réagi Cyprien Sarrazin, au micro de Eurosport. "C'était une grosse chute mais on n'a pas encore beaucoup d'informations. […] Comme je l'ai dit, j'espère qu'Alexis va bien car je suis très inquiet."