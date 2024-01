France - Croatie : début du tour principal pour les Bleus à l'Euro ! Diffusion TV, pronos...Les infos

Après sa victoire mardi contre l'Allemagne (33-30) lors du dernier match du tour préliminaire de l'Euro 2024, synonyme de qualification pour le prochain tour, l'équipe de France va débuter le tour principal ce jeudi contre la Croatie. Diffusion TV, pronos... Les infos du choc.

En s'imposant ce mardi contre le pays hôte, l'Allemagne (33-30) lors du dernier match du tour préliminaire, l'équipe de France a frappé un grand coup dans cet Euro. Place au tour principal désormais pour les Bleus qui débutent avec deux points en poche contre la Croatie ce jeudi. Les joueurs de Guillaume Gille se présentent face aux Croates dans la peau d'un favori au podium désormais mais également avec plus de certitudes sur le jeu affiché comme l'a déclaré Guillaume Gille : "On voit la complexité d'un Euro avec tous ces résultats un peu curieux, mais notre seule idée était de savoir comment entrer dans le tour principal avec deux points. On y arrive non seulement avec le maximum de points et des certitudes, surtout avec plus de certitudes que ce qu'on avait après la Suisse."

Un match aux saveurs particulières pour les frères Karabatic comme l'a confirmé l'arrière gauche qui dispute son dernier championnat d'Europe : "Jouer contre la Serbie ou la Croatie sera toujours un match très particulier. Je suis tellement heureux de faire partie de l'équipe et de jouer ce match-là car dans quelques mois je n'aurai plus le bonheur de les disputer." Après le Stade de Düsseldorf contre la Macédoine du Nord et la Mercedes-Benz Arena de Berlin, place désormais à la Lanxess Arena de Cologne pour disputer ce tour principal de l'Euro 2024.

À quelle heure débute France - Croatie ?

Le coup d'envoi du premier match du tour principal de l'Euro 2024 des Bleus les opposant à la Croatie est prévu jeudi 18 janvier à 18h00 à la Lanxess Arena de Cologne (Allemagne).

Sur quelle chaîne regarder France - Croatie ?

Détenteur des droits TV du championnat d'Europe 2024 de handball, BeIN Sports 1 diffusera la première affiche du tour principal entre l'équipe de France et la Croatie.

Si vous souhaitez regarder la rencontre des Bleus face aux Croates lors de l'Euro 2024 de handball sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les groupes de la France et de la Croatie ?

France : Rémi Desbonnet, Charles Bolzinger et Samir Bellahcene (Gardien), Yanis Lenne, Valentin Porte et Benoit Kounkoud (Ailier droit), Dika Mem et Melvyn Richardson (Arrière droit), Kentin Mahé et Nedim Remili (Demi-centre), Nikola Karabatic, Elohim Prandi et Timothy N'Guessan (Arrière gauche), Hugo Descat et Dylan Nahi (Ailier gauche), Ludovic Fabregas, Nicolas Tournat, Luka Karabatic et Karl Konan (Pivot).

Croatie : Matej Mandic, Filip Ivic et Kristian Pilipovic (Gardien), Mario Sostaric et Filip Glavas (Ailier droit), Mateo Maras, Ivan Martinovic et Luka Klarica (Arrière droit), Domagoj Duvnjak, Igor Karacic, Luka Cindric et Tin Lucin (Demi-centre), Marko Mamic et Zvonimir Srna (Arrière gauche), Lovro Mihic et Marin Jelinic (Aillier gauche), Veron Nacinovic, Tomislav Kusan et Marin Sipic (Pivot).

