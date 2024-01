HANDBALL. France - Croatie : dans la douleur, les Bleus s'imposent face aux Croates et s'emparent de la tête !

Ce choc a tourné à l'avantage de la France qui a battu la Croatie (34-32) ce soir dans son premier match du tour principal de l'Euro 2024. Dans la douleur, les Bleus sont tombés sur Kuzmanovic, auteur d'une prestation XXL dans les cages croates.

20:15 - Place à l'Islande Après la Croatie, place à l'Islande ce samedi pour l'équipe de France où les Bleus vont tenter de faire un grand pas vers la qualification en demi-finales de l'Euro 2024.

20:10 - Le résumé du match Pour son premier match dans ce tour principal de l'Euro 2024, l'équipe de France défiait la Croatie, un adversaire coriace et historique. En difficulté dans les premières minutes comme face à l'Allemagne mardi, les Bleus sont vite revenus au score grâce à leurs arrières Dika Mem, Nikola Karabatic et Nedim Remili. Après avoir pris l'avantage au score, les joueurs de Guillaume Gille ne sont jamais parvenus à prendre véritablement leurs distances avec les Croates où les deux équipes se sont quittés dos-à-dos en rentrant aux vestiaires. Dans le second acte, les Bleus ont repris les devants et n'ont jamais laissé l'avantage au score malgré les retours de Luka Cindric et ses partenaires qui sont restés "en vie" grâce à Dominik Kuzmanovic. Le portier a tout simplement stopper de nombreux tirs français, 16 au total. Une performance de haut-niveau pour le gardien mais ce n'était pas suffisant pour Nicolas Tournat qui a inscrit les deux derniers buts français, scellant une première victoire dans le tour principal du championnat d'Europe. Prochaine rencontre, l'équipe de France défiera l'Islande pour faire un grand pas vers les demi-finales.

20:05 - Les Bleus, seuls en tête Après le match nul entre l'Autriche et la Hongrie (28-28) plus tôt dans l'après-midi, l'équipe de France s'empare seul de la tête devant les Autrichiens après sa victoire devant la Croatie. Voici le classement : France : 4 points Autriche : 3 points Hongrie : 2 points Croatie : 1 point Allemagne : 0 point Islande : 0 point

20:00 - Nikola Karabtic dans l'histoire En inscrivant cinq buts contre la Croatie, Nikola Karabatic est devenu le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe. L'arrière tricolore dépasse l’Islandais Gudjon Valur Sigurdsson.

19:55 - Tournat : "ça va nous servir pour la suite" Auteur des deux derniers buts français, Nicolas Tournat est revenu sur la rencontre au micro de BeIN Sports : "Face aux Croates, on s'attendait à un gros combat. Ca a été le cas. Ce n'est pas une victoire facile mais ça va nous servir pour la suite. On n'a pas paniqué, on a gardé notre calme. Il faudra garder cet état d'esprit."

19:50 - Dominik Kuzmanovic XXL ! SI Dika Mem a été élu homme du match, la rencontre a été marquée par la prestation de Dominik Kuzmanovic. Remplaçant au coup d'envoi, le portier croate est entré en cours de jeu avant de dégouter les joueurs tricolores. Le gardien a été l'auteur de nombreuses parades, 16 au total.

19:45 - Que ce fut dur ! Face à une vaillante équipe de Croatie, les Bleus ont eu du mal pour s'imposer ce soir dans ce premier match du tour principal de l'Euro 2024. Alors qu'ils ont souvent menés durant la rencontre, les joueurs de l'équipe de France ne sont jamais parvenus à faire la différence au score pour distancer leurs adversaires.

19:40 - Dika Mem élu homme du match Auteur de six buts aujourd'hui, Dika Mem a été élu homme du match ce soir.

19:38 - La France s'impose ! (34-32) Dans un match dur et âpre, l'équipe de France est sortie vainqueur de son premier match dans ce tour principal de l'Euro 2024. Les Bleus se sont imposées contre la Croatie (34-32) ce jeudi soir.

19:35 - Merci Tournat (34-32, 59e) Temps mort pour la Croatie alors qu'il reste 32 secondes à disputer. Trouvé au coeur du jeu par Nedim Remili, Nicolas Tournat a inscrit un deuxième but d'affilée. Les Bleus mènent de deux buts.

19:35 - Le ballon de la gagne (33-32, 59e) But de Nicolas Tournat qui redonne deux buts d'avance aux Bleus avant que Kusan n'inscrive un nouveau but.

19:34 - Karacic répond à Mahé (32-31, 58e) Après le jet de sept mètres de Kentin Mahé, Karacic trompe Bellahcene en plein centre.

19:33 - Jet de sept mètres pour les Bleus (31-30, 57e) Après un décalage jusqu'à l'aile gauche, Glavas se trouve sur la trajectoire de Dylan Nahi qui est gêné. Le Croate écope d'un deux minutes.

19:31 - Les Bleus stoppés (31-30, 56e) Dominik Kuzmanovic stoppe un nouveau tir tricolore. Cette fois-ci, c'est Dika Mem qui bute sur le portier. Dans la foulée, Jelinic trompe Bellahcene.

19:30 - Prandi montre les muscles (31-28, 55e) Après un espace crée par Remili, le demi-centre décale à Prandi, venu dans son dos. L'arrière gauche résiste à la pression de Srna pour déclencher dans la lucarne gauche de Kuzmanovic.

19:27 - +2 pour les Bleus (30-28, 54e) Nedim Remili tente une passe risquée et perd le ballon. Les Croates se relancent et Kusan se retrouve seul à six mètres malgré le retour de Dylan Nahi. Samir Bellahcene ne peut rien faire. Temps mort pour les Bleus.

19:27 - Bellahcene solide (30-27, 53e) Après un but à six mètres de Nicolas Tournat, Samir Bellahcene arrête un tir important de Karacic.

19:25 - Le match est interrompu quelques secondes (29-26, 52e) Le match est interrompu quelques secondes après les deux buts tricolores où des supporters croates ont jeté des déchets sur le banc des Bleus.

19:24 - Les Bleus respirent (29-26, 53e) Deux interceptions de suite pour Dylan Nahi et Nedim Remili qui vont en contre-attaque marquer dans le but vide.

19:23 - Deux exclusions (27-26, 51e) Sur une passe de Luka Cindric, Veron Nacinovic est exclu pendant deux minutes pour avoir simulé. Dika Mem lui est exclu pour l'avoir ceinturé.

19:21 - Kuzmanovic arrête tout ! (27-26, 50e) Il est impensable aujourd'hui ! Dominik Kuzmanovic est en train de dégouter les Bleus ! Sur son aile droite, Yanis Lenne est décalé par Dika Mem avant de buter sur le portier croate.

19:19 - Srna emporte tout (27-26, 50e) Nikola Karabatic bute sur Kuzmanovic qui a bien anticipé la trajectoire du tir de l'arrière. Sur la phase qui suit, Zvonimir Srna relance et s'élance à neuf mètres avant de tout emporter et marquer.

19:18 - Kuzmanovic impressionnant (27-25, 49e) Hugo Descat trouve le bras droit de Dominik Kuzmanovic sur le jet de sept mètres.