Championnats du monde de biathlon : le programme complet

Les Mondiaux de biathlon débutent mercredi 7 février avec un objectif élevé pour la délégation française.

La Coupe du monde de biathlon est en pause et pour cause, c'est l'heure des championnats du monde ! À partir du 7 février et jusqu'au 18 février, les biathlètes vont batailler sur la piste de Nove Mesto en République tchèque. Pour cette compétition, la France a de grosses ambitions, mais devra faire avec la forme du moment.

Chez les femmes, le sans faute peut être clairement envisageable. Les Françaises dominent la Coupe du monde du point de vue collectif avec Justine Braisaz Bouchet, deuxième du général, Julia Simon, 4e, Lou Jeanmonnot, 6e. Les principales concurrentes des Bleues se nomment Ingrid Tandrevold, leader de la Coupe du monde et Lisa Vittozzi, 3e.

Pour les hommes, la saison est compliquée pour ne pas dire catastrophique. Le premier français est à 15e place et c'est Emilien Jacquelin, juste derrière on retrouve l'ancien vainqueur du gros globe de cristal, Quentin Fillon Maillet et le jeune Eric Perrot. Pour ces championnats du monde, les Norvégiens s'affichent clairement comme les gros favoris, eux qui sont aux six premières places du général (1er J.Boe/ 2 J.Dale-Skjevdal/ 3e T.Boe/ 4e V.Christiansen/ 5e. E.Stroemsheim/ 6e S.Laegreid)

Le programme des courses :

7/02 – Relais mixte (17h20)

9/02 – Sprint femmes (17h20)

10/02 – Sprint hommes (17h05)

11/02 – Poursuite femmes (14h30)

11/02 – Poursuite hommes (17h05)

13/02 – Individuel femmes (17h10)

14/02 – Individuel hommes (17h20)

15/02 – Relais mixte simple (18h00)

17/02 – Relais femmes (13h45)

17/02 – Relais hommes (16h30)

18/02 – Mass start femmes (14h15)

18/02 – Mass start hommes (16h30)

Quelle est délégation française ?

La Fédération française de ski a annoncé que Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Fabien Claude et Oscar Lombardot composeront l'équipe de France masculine. Pas de Antonin Guigonnat donc, malgré son titre européen il y a quelques jours.

Chez les femmes, aucune surprise avec les sélections de Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Jeanne Richard et Gilonne Guigonnat. La France pourra aligner 5 athlètes au départ du sprint en raison du titre de Julian Simon lors des derniers mondiaux.